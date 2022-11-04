تويتر: صدمة وذهول بعد "مجزرة تسريح" الموظفين وتغريدات بقلب أزرق

حسن عاصي

بي بي سي نيوز عربي

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تواجه شركة تويتر دعوى قضائية بسبب خطة إيلون ماسك إلغاء حوالي 3700 وظيفة في منصة التواصل الاجتماعي.

استيقظ عدد من كبير من موظفي تويتر على خبر إنهاء الشركة لخدماتهم بشكل فوري ودون سابق إنذار، ما أثار جدلا واسعا وردود فعل تفاوتت بين الحزن والتضامن.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت الخميس بأن إيلون ماسك بصدد القيام بعملية تسريح كبرى لموظفي شركة تويتر، التي استحوذ عليها مؤخراً مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، أبلغت الشركة موظفيها، في بريد إلكتروني أرسل مساء الخميس، بأنّهم "سيتلقون إخطارا يوم الجمعة، فيما إذا كانوا سيظلون في عملهم أو سيسرحون".

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن "عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم قد يصل لحدود الـ50% من أصل 7500 موظف في الشركة".

صدمة وذهول وقلب أزرق

وبالفعل بدأ عدد كبير من العاملين في تويتر يوم الجمعة يفقدون إمكانية الدخول إلى الأنظمة الداخلية للشركة.

وسرعان ما بدأ هؤلاء الموظفين بالتفاعل على المنصة ونشر رسائل الوداع مع صور تجمعهم بزملائهم خلال أوقات العمل.

وذيل الموظفون أغلب تغريداتهم الوداعية برسم تعبيري "إيموجي" لقلب أزرق، في تعبير منهم عن مدى الحب الذي كانوا يحملونه للشركة المشهورة بلونها الأزرق.

كما استخدم الموظفون وسم #LoveWhereYouWork أي "أحب مكان عملك"، وهو الشعار الذين كان يزين أغلب مكاتب تويتر حول العالم.

انتقادات لإيلون ماسك

وروى آخرون كيفية تلقيهم لخبر تسريحهم من الشركة، وأن بعضهم تفاجأ بإلغاء إمكانية الدخول إلى حواسب الشركة وتوقف البريد الإلكتروني عن العمل.

ووجه كثير من الموظفين انتقادات كبيرة لإيلون ماسك، واعتبروا أنه "لم يملك الشجاعة لوضع اسمه في رسائل البريد الإلكتروني التي أبلغت الموظفين بإنهاء خدماتهم".

ولم يخف البعض شعوره بنوع من الارتياح "لأنه لم يعد يعمل لتويتر بعد أن استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك".

تعاطف وحزن

وحاولت مدونة بي بي سي ترند التواصل المباشر مع بعض الموظفين الذين طالهم التسريح، لكنهم فضلوا عدم الظهور الإعلامي للحديث عن الموضوع.

وعبر تويتر أيضا، أبدى كثير من المستخدمين العرب تعاطفهم وحزنهم إزاء الطريقة التي تم التعامل بها مع الموظفين المسرحين.

ورأى آخرون أن ما جرى "يثبت أنه مهما كان منصب الموظف في القطاع الخاص رفيعا، فقد يقال في غمضة عين".

ومن جهة أخرى، بدأ بعض المغردين حملة عبر المنصة لمساعدة الأشخاص المفصولين عن العمل في إيجاد فرص جديدة لهم في مكان آخر.

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