سخط في الكويت بعد تغريم مواطن بألفي دينار لتصويره ورقة اقتراع

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

سادت حالة من السخط في موقع التدوينات القصيرة تويتر في الكويت، حيث تصدر وسم #المواطن_يتغرم_والنايب_يتكرم لوائح التريند في هذا البلد الخليجي.

وتداول المدونون خبر فرض غرامة بمبلغ ألفي دينار على مواطن كويتي لتصويره ورقة التصويت في الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، منتقدين في نفس الوقت عدم التعرض لأي من النواب الذين يفعلون الشيء ذاته.

"القرار ظالم"

ومن بين منتقدي القرار من وصفوه بالظالم وطالبوا المحكمة بالتراجع عنه.

بعضهم ذهب إلى القول إن القضاء الكويتي "يحتاج لتصحيح المسار وإصلاح قضائي"

"معايير مزدوجة"

بينما أشار مغردون آخرون إلى ما وصفوه بالمعايير المزدوجة، إذ أنه على الرغم من أن تصوير أوراق الاقتراع غير مسموح به، إلا أن العديد من النواب، بحسب ما قالوا، يفعلون ذلك دون محاسبة أو عقاب.

"القانون على الجميع"