سخط في الكويت بعد تغريم مواطن بألفي دينار لتصويره ورقة اقتراع
سادت حالة من السخط في موقع التدوينات القصيرة تويتر في الكويت، حيث تصدر وسم #المواطن_يتغرم_والنايب_يتكرم لوائح التريند في هذا البلد الخليجي.
وتداول المدونون خبر فرض غرامة بمبلغ ألفي دينار على مواطن كويتي لتصويره ورقة التصويت في الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، منتقدين في نفس الوقت عدم التعرض لأي من النواب الذين يفعلون الشيء ذاته.
"القرار ظالم"
ومن بين منتقدي القرار من وصفوه بالظالم وطالبوا المحكمة بالتراجع عنه.
بعضهم ذهب إلى القول إن القضاء الكويتي "يحتاج لتصحيح المسار وإصلاح قضائي"
"معايير مزدوجة"
بينما أشار مغردون آخرون إلى ما وصفوه بالمعايير المزدوجة، إذ أنه على الرغم من أن تصوير أوراق الاقتراع غير مسموح به، إلا أن العديد من النواب، بحسب ما قالوا، يفعلون ذلك دون محاسبة أو عقاب.
قصص مقترحة نهاية
"القانون على الجميع"
وغرد آخرون عبر حساباتهم على تويتر تغريدات تطالب بالعدالة وبـ"تطبيق القانون على الجميع".