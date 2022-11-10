الجهاز المركزي وجريدة القبس: حملة لمقاطعة الجريدة بسبب مقال "يحارب" قضية البدون في الكويت

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Gov.kw

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بدعوات لمقاطعة جريدة القبس الكويتية، بعد نشرها في افتتاحية عددها الصادر في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني مقالاً بعنوان "دعم الجهاز المركزي واجب وطني".

وأشارت الجريدة في افتتاحيتها إلى ما وصفتها بـ"الحملة الجائرة والشعواء ضد هذا الجهاز، المنوط به معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عبر وسائل التواصل، وتحولها إلى هجوم ممنهج للنيل من هذا الجهاز الوطني، والانتقام من رئيسه".

يأتي هذا بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل دعوات لإلغاء الجهاز المركزي، عللها أصحابها "بإخفاق هذه الهيئة الحكومية في إجاد حل لمشكلة البدون" بعد مرور 12عاماً على تأسيسها، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010.

افتتاحية الجريدة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوبلت هذه الافتتاحية بانتقادات واسعة النطاق، إذ وصفها كثير من المغردين بأنها "ظالمة لحقوق الكويتيين البدون، الذين يستلم ملفهم الجهاز المركزي في الكويت".

وتصدرت موقع التدوينات القصيرة تويتر وسوم مثل #مقاطعة_القبس_واجب_وطني و #مقاطعة_الجهاز_المركزي_واجب_وطني ، رداً على مقال الجريدة.

انتقادات ودعوات لمقاطعة الجريدة

كما انتشرت عبر تويتر اتهامات لجريدة القبس بعدم المهنية، ووصفها منتقدوها بأنها "غير محايدة" و"تسيء لأخلاق الكويت" و"تثير الفتنة".

مطالبات بإلغاء الجهاز المركزي

وبمناسبة مرور 12 عاماً على تأسيس "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين صورة غير قانونية" في الكويت، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، و"إخفاقه" حتى الآن في إيجاد حل لقضية البدون، فقد انتشرت خلال الأيام الماضية دعوات لإلغاء هذه الجهة الحكومية.

محمد البرغش، الناشط والمدافع عن حقوق مجتمع البدون، نشر تسجيلاً مصوراً تساءل فيه عن "أسباب تعطل حلول قضية الكويتيين البدون"، وطالب فيه "بالعدل والإنصاف" حيال هذه القضية.

وكان البرغش قد نظم إضراباً عن الطعام في أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بـ"الحقوق الإنسانية الأساسية" للبدون في الكويت.

ولم يصدر حتى توقيت نشر هذا التقرير أي تعقيب من صحيفة القبس إزاء دعوات مقاطعتها، ولا من الجهاز المركزي إزاء الانتقادات الموجهة له والمطالبات بإلغائه.

من هم البدون؟