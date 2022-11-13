إليسا تثير جدلا في مصر بسبب تغريدة عن علاء عبد الفتاح

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أثارت تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بعد أن نشرت عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة تعرب فيها عن تضامنها مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المسجون في مصر منذ سنوات.

ورغم أن إليسا سرعان ما حذفت التغريدة، التي دعت إلى الاعتصام أمام السفارة المصرية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، إلا أن الأمر أثار غصب فريقاً من المعلقين الذي دشنوا وسم "إليسا غير مرحب بك في مصر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مقابل تعاطف فريق مصري آخر معها مؤكدين أن مصر هي بلدها الثاني.

"مصر وشعبها خط أحمر"

وكانت إليسا قد صرحت في برنامج تلفزيوني أنها ظنت أن علاء عبد الفتاح مسجون في لبنان وأوضحت أنها لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد وأضافت أنها دائماً ما تفخر بكل إنجاز يحدث في أي بلد عربي سواء كانت السعودية أو الإمارات أو مصر مؤكدة على حبها لمصر تحديدا رافضة التشكيك بحبها لمصر

كما أضافت أن "مصر وشعبها خط أحمر"، مشيرة إلى تأييدها للجيش المصري وكل قرار يتخذه، وأعربت عن أسفها عن "سوء التفاهم الذي حصل". وأشارت إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.

كما عبرت إليسا عن حبها لمصر وأعادت نشر تغريدات نقلت تصريحاتها بشأن تغريدة علاء عبد الفتاح

موجة انتقادات

انتشر وسم #إليسا_غير_مرحب_بكِ في_مصر على نطاق واسع في تويتر، بالتزامن مع الإعلان عن حفلها الغنائي في مصر يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث أعاد مغردون نشر تغريدات إليسا منتقدين تدخلها في الشأن المصري في الوقت الذي تعيش فيه لبنان بلا كهرباء ولا خبز أو أموال.

وضم الفريق الغاضب من تغريدة إليسا من دعا إلى تفعيل الوسم بجانب من تساءل عن السبب وراء نشرها للتغريدة بالأساس

كذلك شكك البعض في كونها لم تكن تعلم بأن علاء عبد الفتاح مصري

إلا أن الفريق الذي انتقد إليسا ضم أيضا من نددوا بحذفها للتغريدة والذين شددوا على أن الفنانة اللبنانية قررت الانحياز للسلطة الحاكمة في مصر "التي تضطهد المعارضين".

متضامنون مع إليسا

في المقابل أبدى مغردون ومشاهير تضامنهم مع إليسا ومن بينهم الشاعر المصري أمير طعيمة الذي رحب بحفلها الغنائي في مصر.

فيما دافع مغردون عنها مؤكدين أنها لم تكن تعلم شيئاً عن علاء عبد الفتاح

وأكد آخرون أنه لا يمكن التشكيك في حب إليسا لمصر

إليسا تدعم مؤتمر المناخ المقام فى شرم الشيخ

,وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان بمدينة الشيخ زايد .الحفل يقام ١٨ من شهر نوفمبر الحالي، ومن المفترض أن تصل إلى القاهرة يوم الخميس القادم لعمل بروفة وللاتفاق على الأغاني التي سيتم تقديمها على المسرح.