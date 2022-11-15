كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد: قنبلة النجم البرتغالي الإعلامية تقسم عشاق الشياطين الحمر

قبل 42 دقيقة

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شغلت تصريحات صدرت مؤخرا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، التي هاجم فيها إدارة فريقه ومديره الفني، وسائل التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، وأثارت تساؤلات حول توقيت المقابلة ومستقبل الدون مع الشياطين الحمر.

ماذا قال كريستيانو؟

ففي مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عبر "توك تي في" قال النجم البرتغالي إنه يشعر بأنه "تعرض للخيانة" من جانب ناديه الإنجليزي، وأضاف أنه "لا يحترم مدرب الفريق إريك تين هاغ"، وأنه "يُدفع لمغادرة النادي".

كما تحدث رونالدو عن ملاك النادي الأمريكيين من عائلة الغلايزرز قائلا: "هم لا يهتمون للنادي. أعني، الرياضة الاحترافية، كما تعلمون، مانشستر نادي تسويقي".

وأضاف: "سيحصلون على الأموال من التسويق - في رأيي، فهم لا يهتمون حقًا للرياضة".

"أناني لا يفكر سوى بنفسه"

تصريحات رونالدو الغاضبة ضد فريقه مانشستر يونايتد ومدربه تين هاغ، احتلت صدارة الترند في معظم الدول العربية على مدى اليومين الماضيين.

وشارك الآلاف مقتبسات من المقابلة واستوقف توقيتها الكثيرين، إذ تأتي قبل أيام من كأس العالم، كما أن مضمونها بالنسبة للبعض كان "نهاية حكاية رونالدو مع اليونايتد" واستحالة عودته لصفوف الشياطين الحمر بعد المونديال.

وهو الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يتساءلون: "هل وجد رونالدو فريقا آخر؟"

وأبدى كثير من المغردين امتعاضهم من الطريقة التي تناول بها رونالدو تين هاغ، مدرب الشياطين الحمر، واعتبروا أن "احترام اللاعب للمدرب هو أمر واجب".

واتفق البعض على وصف ما قام به رونالدو بـ"الأنانية" و"السلوك الطفولي" وأنه "يأتي فقط من مكان المصلحة الذاتية".

ويبدو أن تصريحات رونالدو قد أزعجت أيضا بعض زملائه الحاليين والسابقين في الفريق الإنجليزي.

فقد تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر تجاهل برونو فيرنانديز، زميل رونالدو في اليونايتد، السلام على الدون في غرفة ملابس المنتخب البرتغالي.

كما تداول كثيرون تصريحا للنجم الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند، زميل رونالدو السابق في اليونايتد، قال فيه: "قبل هذه المقابلة، كنت أُدافع عنه، أما الآن، فلا أستطيع أن أكون في موقف الدفاع إطلاقًا، كريستيانو رونالدو أصبح مشكلة كبيرة الآن، ويجب التخلص من هذه المشكلة".

"لا يمكن المساس بالأفضل بالتاريخ

ومن جهة أخرى، توحد عشاق النجم البرتغالي في حملة للدفاع عنه، إذ يتابعه ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحسابه هو الأكثر متابعة على تطبيق إنستغرام بعد حساب الشركة نفسها، بأكثر من 400 مليون متابع.

وأوضح كثيرون أن ما قاله رونالدو قاله سابقا نجوم كثيرون من بينهم "ديماريا وابراهيموفيتش ولوكاكو وسانشيز"، وهو ما يعني أن هناك أخطاء يجب تصحيحها في النادي على حد تعبيرهم.

واعتبر آخرون أن رونالدو هو "الأفضل في التاريخ" وأن تصريحه جاء بعد "نفاد صبره " من عدم احترام الإدارة والعاملين في النادي له.

هل ألغى البرتغالي متابعة اليونايتد عبر تويتر؟

ومع احتدام الجدل والانقسام حول الآراء التي طرحها رونالدو في مقابلته الأخيرة، انتشرت تغريدات تشير إلى إلغاء النجم البرتغالي متابعة حساب الشياطين الحمر على تويتر.

ويتابع رونالدو 62 حسابا عبر تويتر، ولا يوجد أي أثر لحساب اليونايتد بينهم.