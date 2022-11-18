محمد صلاح وجلوب سوكر 2022: توج بجائزة النجم المفضل للجماهير حول العالم، فلماذا انتقده مغردون؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، DUBAI GLOBE SOCCER AWARDS / HANDOUT

تصدر وسم يحمل اسم لاعب كرة القدم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.

ووزعت الجوائز المقدمة من تيك توك في حفل "جلوب سوكر"، الذي استضافته مدينة دبي وحضره نخبة من نجوم كرة القدم حول العالم.

كما أعرب مغردون عن فخرهم بمحمد صلاح وبالمكانة التي وصل إليها، لكن البعض وجه له انتقادات لاذعة. فما السبب؟

قوائم المرشحين

ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب: كريم بنزيما وإرلينج هولاند ومحمد صلاح.

وتنافست على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 فرق كل من: ريال مدريد الإسباني، وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

كما ضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم: كارلو انشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جورديولا (مانشستر سيتي) وجوزيه مورينيو (روما).

واستحدثت هذا العام جائزة جديدة لأفضل لاعب ناشئ، تنافس عليها: جافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي، وفاز بها أوسيمين.

إعلان الفائزين وجائزة أفضل لاعب

وقد أعلن مجلس دبي الرياضي أسماء الفائزين بجوائز "جلوب سوكر" في النسخة الثالثة لجوائز الأفضل في عالم كرة القدم خلال العام الجاري 2022.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي تغريدة يعلن فيها توزيع الجوائز ويهنئ جميع الفائزين في المسابقة.

كما أعلن حساب "جلوب سوكر" على تويتر فوز محمد صلاح بجائزة النجم المُفضل للجماهير على منصة "تيك توك".

تصريحات محمد صلاح

وقد اعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة النجم المُفضل للجماهير على منصة "تيك توك".

ولم يغفل حساب نادي ليفربول الإنجليزي بالعربية على تويتر هذه المناسبة للاحتفال بنجمه المصري ونشر تغريدة لجانب من تصريحاته.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب تتويجه بالجائزة: "شيء عظيم أن تكون النجم المفضل للجماهير، وتفوز بجائزة من اختيارهم، لذلك فأنا سعيد للغاية".

وأضاف مهاجم ليفربول: "الأهم بالنسبة لي من التتويج بجائزة فردية، أن يفوز فريقي في كل المباريات ونحقق الألقاب، ونسعد جماهيرنا التي تستحق منا ذلك".

رسالة محمد صلاح للشباب العربي

كما وجه صلاح رسالة للشباب العربي خلال حفل "جلوب سوكر" قائلا: "يجب عليكم أن تركزوا على تحقيق أهدافكم، وأنكم قادرون على فعل كل شيء. فالفارق بين العرب وأوروبا ليس كبيرا، بل العقلية فقط".

وأكد صلاح أنه "عندما تصدق أنك قادر على تحقيق الشيء، ستنجح بكل تأكيد في الوصول لهدفك. ولكن أعلم أن هناك الكثير من العقبات التي ستواجهك، ويجب عليك تخطيها. وطالما وصلت (أنا) لهذا النجاح، يستطيع أي أحد تحقيقه".

مغردون يحتفلون

وقد احتفل رياضيون، مغردون وناشطون، بلاعب ليفربول ومهاجم مصر مهنئين النجم المصري بحصوله على الجائزة.

وكان من المهنئين اللاعب المصري السابق محمد ميدو.

وأعرب مقدم البرامج الرياضية، إبراهيم عبد الجواد، عن فخره بنجاح صلاح.

وشارك كثير من المصريين توجيه التهاني لمحمد صلاح بالفوز وأكدوا أنه "الأفضل في العالم".

فيما أعاد آخرون نشر هتافات تشجيعية شهيرة أهداها الجمهور الإنجليزي لمحمد صلاح.

انتقادات لمحمد صلاح

وفي المقابل، انتقد البعض أداء محمد صلاح مع المنتخب المصري، وأشاروا إلى أن هناك لاعبين آخرين يملكون ذات المهارات لكن لم ينالوا نصف شهرته.

بينما انتقد مغردون مشاركة محمد صلاح في المسابقة، واتهموا منظمي الحدث بـ"تخريب كرة القدم بهذه الجوائز غير المعروفة"وقالوا إنه "لا قيمة لها".

فيما أكد فريق من المغردين أن "كريم بنزيما أو ساديو مانيه كانا الأولى بالجائزة من محمد صلاح".

ساعة محمد صلاح

وكان من بين ما أثار الجدل حول محمد صلاح في حفل تسلم الجوائز، صورة تداولها مغردون لساعة يده.

فقد انتقد البعض شراء النجم المصري لساعة باهظة الثمن، وأخذوا يقدرون ويحسبون قيمتها بالعملة المحلية؟

لكن ذلك قوبل باستياء وغضب من مغردين آخرين، إذ رأوا أن هذا القول من قبيل "الحسد وتمني زوال النعمة".

جدير بالذكر أن الحديث عن سعر ساعة محمد صلاح والجدل حولها ليس جديدا، بل يعود إلى أكثر من عامين.

محمد صلاح واللغة العربية

ولم يتوقف الجدل حول فوز محمد صلاح بالجائزة عند أدائه داخل الملعب، فقد عاب عليه بعض المدونين عدم تمكنه من التحدث باللغة العربية الفصحى، وهو ما ظهر أثناء إجابته على سؤال مقدمة الجوائز في الحفل.

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