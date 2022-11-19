تصريحات رئيس الفيفا تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو

أثارت تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو التي أكد فيها أن مونديال قطر سيكون النسخة الأفضل لكأس العالم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وانتقد انفانتينو حملة الهجوم التي تتعرض لها دولة قطر التي تستضيف المونديال.

وكان هناك تفاعل كبير على منصة تويتر مع هذه التصريحات، إذ أثنى مغردون على كلمة إنفانتينو ووصفوها بالتاريخية في حين اتهمه آخرون بالوقوف إلي جانب الدولة الخليجية دون النظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ماذا قال إنفانيتو ؟

قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم صرح إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة: إن قطر تطورت كثيرا في مجال حماية حقوق العمال وأصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي".

وأضاف: "قطر تؤمن لكل من يأتي إليها أملاً في الحياة بفرص عمل وما يكسبه العمال فيها يساعدهم على إعالة عائلاتهم في بلدانهم".

وأوضح: "لو كانت أوروبا تهتم فعلاً بهؤلاء الأشخاص لكان بإمكانها القيام بما قامت به دولة قطر بتنظيم الهجرة والسماح لهم بالسفر إلى أوروبا، وإعطائهم على الأقل فرصة لمستقبل أفضل".

وتابع: "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس... العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحا مالية". وأردف: "الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم"، مؤكدًا أن هذه النسخة "ستكون الأفضل في التاريخ... فخور بكل من عمل جاهدًا لانجاح هذا الحدث الكروي العالمي".

مغردون: تصريحات نارية

أشاد مغردون بتصريحات إنفانتينو مؤكدين أن الغرب يتعامل بمعايير مزدوجة مع قطر منذ فوزها باستضافة كأس العالم، محمد حسن قال إن تصريحات رئيس الفيفا ضربة للغرب

إسلام مجدي تسائل عن الشركات الأوروبية العاملة في قطر وان كانت قد ناقشت مع السلطات القطرية قضايا المهاجرين

علي آل ثاني أكد أن فرنسا منعت المشروبات الكحولية في محيط الملاعب عام 2016 بعد أعمال عنف

فيما أكد مغرد أن الدول الأوروبية استغلت الشعوب الإفريقية والأن تعطيها دروسا في المعايير الأخلاقية

انتقادات لإنفانتينو

من جهة أخرى انتقد مغردون تصريحات إنفانتينو واتهموه بالانحياز لقطر فقال احد المغردين أن هذه التصريحات مماثلة لتصريحات الحكومة القطرية

كما اتهمه مغردون بأنه تلقى ثمن هذه التصريحات

عبد الجليل السعيد أكد آن هناك جهات عدة تعدد فضائل المونديال في قطر وهو أمر غير حقيقي

قنديل قال إن المونديال لن يكون كما أرادته قطر على الرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفتها

بيرس مورغان

في السياق نفسه هاجم الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، ما وصفه بالنفاق الغربي عند تناول استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022.

ولفت مورغان في مداخلة مع الإعلامية إميلي ميتليس، إنه ذاهب إلى قطر لإدارة برنامج تحليلي لصالح شبكة "فوكس"، مضيفا أن البرنامج يعرضان في إنجلترا والولايات المتحدة، والمنتخبان سيتواجهان في الدور الأول من البطولة.

وعندما سألته ميتليس عن سبب ذهابه إلى هناك أجاب: "أجد أن الكثير من الجدل المتعلق بتبييض السمعة عبر الرياضة، والذي تتهم به قطر، مليء بالنفاق الطبقي وهو مبني على تناقضات".

فإذا قررنا عدم تنظيم كأس العالم في قطر فأين نقيمه؟ هل ننظمه في أفريقيا التي لا تسمح دولها بالمثلية أو في أمريكا التي لديها قوانين تحارب الإجهاض؟ أم بلادنا بريطانيا التي قامت بغزو العراق؟".