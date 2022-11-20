كأس العالم 2022: مونديال قطر يهيمن على نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي

قبل 45 دقيقة

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هيمنت وسوم مثل #كأس_العالم_قطر_2022 و #المباراة_الافتتاحية على معظم ما تداوله رواد مواقع التواصل في مختلف بلدان العالم العربي.

حيث تحدث مغردون عن ترقبهم لانطلاق منافسات البطولة الأشهر في عالم كرة القدم وعبر عدد كبير منهم عن احتفائهم بما "أنجزته هذه الدولة الخليجية استعداداً للمونديال".

كأس العالم قطر

كما ضمت قائمة الوسوم الخاصة بالمونديال القطري وسوم مثل قطر رفعتوا الراس والمباراة الافتتاحية.

حيث تحدث مغردون عن حماسهم وترقبهم لانطلاق أول مونديال يقام في الشرق الأوسط على الإطلاق، ونشروا تسجيلات مصورة أشادوا عبرها بما "أنجزته قطر استعداداً لهذا الحدث".

فمعلق يحمل اسم فايز يقول في تغريدته، "هذه هي قطر، تميز تاريخي رائع وإبداع سيبقى واحة من الجمال. ألف مبروك يا شعب قطر الشقيق"، وينشر فيديو يظهر بعضاً من الأبنية التي شدتها قطر استعداداً لهذه البطولة

العلم الفلسطيني

هذا ونشر بعض المشاركين في فعاليات كأس العالم، تسجيلات مصورة عما قالوا إنها تضامن جماهيري مع فلسطين عشية انطلاق المنافسات، أظهرت مشجعين يرفعون العلم الفلسطيني في الدوحة.

ذاكر نايك

نشر بعض رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر وصول الداعية الإسلامي الهندي ذاكر نايك إلى قطر قُبيل افتتاح كأس العالم، قال أصحابها إنه جاء بناءاً على دعوة قطرية "لإلقاء محاضرات للتعريف بالإسلام طيلة المونديال".

وعلى الرغم من عدم تأكد هذه الاخبار، إلا أن اسم الداعية انتشر بشكل واسع على تويتر، وأدى إلى انقسام بين مؤيدين ومعارضين لزيارته.

تقول سارة تعليقاً على هذا الخبر، "كرة قدم أو خطبة جمعة؟"

حفل الافتتاح

تنطلق، بعد ساعات قليلة، في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث سيقوم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بافتتاح البطولة بحضور عدد من القادة والرؤساء.

من بين القادة المشاركين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تداول مغردون صوراً له تظهر في قطر إلى جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هذا إضافة إلى رؤساء السلطة الفلسطينية والجزائر والسنغال وليبيريا ورواندا والأمين العام للأمم المتحدة.

"فوز قطر"