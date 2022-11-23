كأس العالم 2022 في قطر: تعرف على 10 لحظات تاريخية شغلت المغردين العرب منذ بدء البطولة

قبل ساعة واحدة

تمثل بطولات كأس العالم لكرة القدم مناسبة للدول المضيفة لإبراز هويتها الثقافية، وعادة ما تعتبر مدخلاً لفكرة أوسع تتعلق بلحظة تاريخية تستغلها قدر المستطاع في الإبهار ونيل الثناء.

وفي غضون أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، هيمنت أخبارها على اهتمامات ونقاشات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

ونستعرض فيما يلي أهم 10 أحداث أثارت تفاعل المغردين وأثار بعضها جدلا واسعا، فما هي تلك اللحظات؟

1. هل حقا وصل الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك إلى قطر؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو قيل، إنه يوثّق تواجد الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك في قطر.

فقد أشار مغردون شاركوا المقطع إلى أن "الدوحة وجهت دعوة لذاكر نايك، لإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام خلال أيام بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022".

ويظهر الفيديو "تجوّل الداعية ذاكر نايك في أحد ملاعب كأس العالم، بينما يحيط به عدد من المنظمين والمسؤولين".

لكن لم تؤكد أي من الصفحات الرسمية للداعية الهندي الشهير عبر مواقع التواصل خبر تواجده في قطر، كما لم تنشر هذا المقطع.

كما لم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من أية جهة قطرية يؤكد صحة المقطع المتداول.

ولم يتسن لبي بي سي التثبت من صحة المقطع بشكل مستقل. لكن بالبحث في موقع تطبيق "تيك توك" يتبين أنه نشر قبل 4 أيام من انتشاره على منصة تويتر.

2. حفل الافتتاح

في يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اتجهت أنظار العالم إلى قطر. وعلى مدار 30 دقيقة، استخدمت الدوحة كل إمكاناتها لإبهار العالم، بحفل افتتاح لبطولة تعد الأولى التي تقام في دولة عربية، وفي أجواء تختلف تماما عن أجواء أي من الدورات السابقة.

احتضن ملعب البيت بالعاصمة القطرية حفل الافتتاح الكبير، ووفر بتصميماته، المستلهمة من الخيمة البدوية التقليدية، لوحة شرقية بامتياز.

واشتمل حفل الافتتاح على برنامج من 7 فقرات، قدمها فنانون عالميون إلى جانب المئات من العازفين والراقصين، وسعت جميعها إلى المزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

3. من هو غانم المفتاح "الملهم القطري"؟

وكان من أبرز فقرات الحفل، افتتاح الشاب القطري، غانم المفتاح، للبطولة بآيات من القرآن الكريم: "(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)"، بعدما ظهر إلى جانب الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان على أرض ملعب البيت.

وحظيت افتتاحية الشاب القطري بتفاعل واسع عبر منصات التواصل في مختلف بلدان العالم العربي، إذ أشاد مغردون ومدونون بغانم المفتاح الذي لقبوه بـ"الملهم"، وتصدر وسم #غانم_المفتاح منصات التواصل.

وأشار مغردون إلى أن "هذه هي الإنسانية التي نحتاجها الآن... لحظة سحرية".

قصة غانم

ولد غانم المفتاح في الخامس من مايو/أيار 2002، وهو مصاب بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.

وجراء هذا المرض، فقد عاش غانم حياته بنصف جسد بعدما فقد جزءاً كبيراً من عظامه. إلا أن الشاب القطري درس واجتهد وتعلّم، حتى أصبح أحد الأشخاص الفاعلين في المجتمع القطري، ثم العالم.

ويسعى غانم المفتاح لتحفيز أقرانه من ذوي الإعاقة للتغلب على الصعوبات وتحقيق أحلامهم. وقد قوبلت جهوده في هذا المجال بإشادة من رواد مواقع التواصل الذين أطلقوا عليه اسم "الملهم القطري".

وكان اسم الشاب القطري قد برز في الأشهر الستة الماضية، بعد أن اختارته اللجنة العليا لمونديال قطر، في أبريل/نيسان 2022، سفيراً رسمياً للبطولة باعتباره أحد الأسماء الملهمة والمؤثرة في قطر والعالم.

4. المنتخب الإيراني يمتنع عن أداء النشيد الوطني

امتنع لاعبو منتخب إيران لكرة القدم عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتهم مع انجلترا في بطولة كأس العالم يوم الاثنين، في خطوة يُعتقد أنها تعبر عن تضامن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وصمت اللاعبون وظهروا جادين حين عُزف النشيد قبل المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.

وارتفعت هتافات الآلاف من المشجعين الإيرانيين في المدرجات مع دوي الموسيقى، ورفع البعض لافتات كتب عليها "امرأة...حياة...حرية".

وعشية المباراة التي جمعت إيران وإنجلترا يوم الاثنين، أصبح قائد الفريق إحسان حاج صافي، الذي يلعب في اليونان، أول لاعب في المنتخب الإيراني يتحدث علنا من كأس العالم حول الوضع في بلده قائلا بحذر: "نحن معهم. ونحن ندعمهم. ونحن نتعاطف معهم".

وقال مدرب المنتخب الإيراني إن لاعبيه "أحرار في الاحتجاج"، إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي قطع بثه المباشر للمباراة، حين اصطف اللاعبون قبل المباراة بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.

وتعد المظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين، التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت رهن احتجاز "شرطة الأخلاق"، من أكبر التحديات التي تواجه النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

5. مواقف "محرجة" لإعلاميين إسرائيليين

قبل يوم من انطلاق مونديال قطر، أصبح المغني الكولومبي الشهير مالوما حديث مواقع التواصل بسبب انسحابه الغاضب من لقاء صحفي، وتوبيخه لمراسل إسرائيلي ووصفه إياه بالـ"وقح".

فقد سأل الإعلامي، من قناة هيئة البث الإسرائيلية، الفنان الكولومبي عن "عدم استجابته لدعوات بعدم المشاركة في احتفاليات المونديال استنادا للمزاعم القائلة بأن قطر لا تحترم حقوق الإنسان".

وكان ردّ مالوما أنه جاء لـ"يشارك الفرح في الحياة ومهرجان كرة القدم".

لكن بعد أن أصر الإعلامي الإسرائيلي على إعادة طرح السؤال على مالوما، ما كان من المغني الكولومبي إلا أن يوقف المقابلة، ويقول للمراسل "أنت وقح" أثناء خروجه من الاستوديو.

وكان قد انتشر في وقت سابق عبر وسائل التواصل مقطع آخر لنفس المراسل، وهو يحاول إجراء مقابلة مع شاب قطري في سوق بالدوحة، إلا أن الشاب القطري رفض الحوار معه بعد أن عرف أن المراسل يعمل لدى مؤسسة إسرائيلية.

6. الجدل حول حقوق مجتمع الميم

ومع استمرار الجدل حول حقوق مجتمع الميم في البلد الذي يتبع الشريعة الإسلامية التي تحرم المثلية الجنسية، كانت منظمات تعمل بالتعاون مع الفيفا في هذه البطولة قد قالت إن قطر تحرز "تقدماً بطيئاً" في هذا الملف علاوة على استمرار وجود "مشكلات تثير القلق" في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، فقد تداول عدد من المغردين صوراً وتسجيلات مصورة تظهر، بحسب قولهم، أشخاصاً مُنعوا من دخول المباريات بسبب ارتدائهم ملابس عليها شعارات تدعم المثليين.

7. ميريام فارس وأغنية "توكو تاكا"

أثارت الأغنية الرسمية لكأس العالم، التي تحمل عنوان "توكو تاكا"، عاصفة من الجدل والانتقادات انصبت على المغنية اللبنانية ميريام فارس، التي تشارك في أداء الأغنية إلى جانب مالوما ونيكي ميناج.

وكانت ميريام فارس قد تعرضت منذ انتشار المقطع الترويجي لأغنية "توكوه تاكا" للعديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل، الذين رأى بعضهم أن أداء فارس "كان فيه تقليد واضح لأسلوب شاكيرا"، بينما انتقد آخرون ما وصفوها بـ"ركاكة كلمات" الأغنية.

وفي أحدث مراحل الجدل حول الأغنية فقد اعتذرت فارس عن تصريح قالت فيه إن "الأغنية استغرقت 5 سنوات من التحضير".

وقد أثار ذلك التصريح وقتها موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل.

وكتبت النجمة اللبنانية في تغريدة أن "الحدث الذي استغرق تحضيره 5 أشهر وأعتذر أني قلت سهوًا 5 سنوات بإحدى المقابلات".

8. انبهار بمشجعين يابانيين

وكما جرت العادة عندما تذهب الجماهير اليابانية إلى أي من المحافل الدولية، فإنها دائماً ما تكون حريصة على الظهور بشكل حضاري ومتطور، ورسم صورة حسنة عن أخلاق الشعب الياباني وعاداته.

هذا المونديال لم يكن استثناء لذلك، فقد تداول عدد من المغردين تسجيلات مصورة تظهر مشجعين يابانيين ينظفون المدرجات التي استخدموها لمشاهدة مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وأبدى المغردون استغرابهم وإعجابهم بآداب المجتمع الياباني.

لكن في المقابل، فقد قال المدون علاء موسوي في تغريدة: "الغريب من فيديو الجماهير اليابانية وهي تنظف الملعب هو ذهولنا من فعلهم. المفروض العكس احنا اللي ننظف وهم اللي يستغربون لأن ديننا يحث على النظافة والنظام والأخلاق".

9. فوز السعودية على الأرجنتين

الحدث الأبرز على الإطلاق منذ بدء البطولة كان الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراتهما الأولى ببطولة كأس العالم.

وتمكن المنتخب السعودي من تسجيل الهدف الأول في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب صالح الشهري، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

وعلى إثر ذلك، أشتعلت مواقع التواصل وتصدر وسم #السعودية_الأرجنتين قوائم التريند في معظم الدول العربية.

وعبر رواد مواقع التواصل عن فرحتهم وفخرهم بأول منتخب عربي يحرز فوزاً في بطولة كأس العالم.

وقد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، إجازة رسمية لجميع الموظفين في المملكة، بمناسبة فوز المنتخب على نظيره الأرجنتيني.

في حين أعلن المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أن دخول بعض المتنزهات الترفيهية الكبرى ومراكز الترفيه الرئيسية في المدينة سيكون مجانيا.

ونشر حساب للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انستغرام صورة لشقيقه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز منتخب بلاده على الأرجنتين.

10. رونالدو يترك مان يونايتد ويكمل نصف مليار متابع على انستغرام

وصل عدد متابعي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنستغرام إلى نصف مليار متابع، وبهذا يصبح رونالدو أول إنسان لديه 500 مليون متابع على هذه المنصة.

كما أعلن رونالدو اتفاقه مع النادي على إنهاء عقده بشكل مبكر.