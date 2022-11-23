قطر وكأس العالم 2022: بعد فوز منتخب السعودية مغردون عرب يرددون "شعب واحد وأمة واحدة"

قبل 19 دقيقة

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تصدر وسم #السعودية_الأرجنتين مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، بعد تحقيق المنتخب السعودي فوزاً وصف بالتاريخي ضد نظيره الأرجنتيني في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقد بلغ حجم التفاعل حول المباراة عبر موقع تويتر نحو أربعة ملايين تغريدة، نشر عبرها مدونون صوراً ومقاطع تظهر احتفالاتهم بهذا الفوز.

لحظة إعلان الفوز واحتفالات "هستيرية"

كانت أكثر التغريدات انتشارا، تلك التي تتعلق بلحظة إعلان فوز الفريق السعودي، مثل هذه التغريدة التي نشرها حساب موثق لمنتخب الصقور الخضر، يعلن فيها انتهاء المباراة بفوز تاريخي على نظيره الأرجنتيني.

وقد أعيد نشر هذه التغريدة أكثر من 45700 مرة.

كما تنوعت أوجه الاحتفال بين نشر مقاطع الاحتفالات من المنازل أو من الشوارع.

مواقف طريفة

كما لم تخل مظاهر الفرحة من مواقف طريفة، مثل هذا الشاب الذي لم يتمالك شعوره بالفرحة و"خلع" باب المنزل وحمله خارجاً.

وتظهر هذه التغريدة رد فعل نجم كرة القدم البرازيلي رونالدو ، المعروف بـ"الظاهرة"، إزاء تصرف الشاب السعودي.

وعلى أرض الملعب، قاطع مشجعون سعوديون بثا لقناة كورية عقب المباراة وهم يسألون المقدم التلفزيوني: "أين ميسي؟".

"شعب واحد وأمة واحدة"

تعبير المغردين عن فرحتهم لم يقتصر على السعوديين، إذ عجت مواقع التواصل بتغريدات ومقاطع مصورة عن أجواء احتفالية في عدد من البلدان العربية، حمل كثير منها شعار "شعب واحد وأمة واحدة".

عطلة رسمية بمرسوم ملكي

وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ملك البلاد، سلمان بن عبد العزيز، وجه بأن "يكون يوم الأربعاء عطلة رسمية للموظفين والطلبة في المملكة للاحتفال بالفوز الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين".

وأضاف البيان أن القرار "جاء بناء على مقترح من ولي العهد محمد بن سلمان". وقد أعيد نشر هذه التغريدة أكثر من 35300 مرة.

كما تداول مغردون صوراً تظهر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو يحتفل ويهنئ منتخب بلاده بالانتصار التاريخي.

ترفيه وخدمات مجانية

واحتفالاً بفوز "الصقور الخضر" أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أن "دخول الأماكن الترفيهية مثل البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد وونترلاند سيكون مجانياً يوم الأربعاء بمناسبة فوز المنتخب، ودعا السعوديين للقدوم والاحتفال".

كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن "رفع الحد عن استخدام مواقع التواصل لجميع عملائها ولمدة 24 ساعة بمناسبة فوز المنتخب السعودي".

تهاني رسمية وسياسية

لم تقتصر التهاني للشعب السعودي على النطاق الشعبي، بل تعدته إلى قادة وسياسيين.

فقد وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي ووزير الدفاع تهنئة بفوز المنتخب السعودي، قال فيها: "فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا …"، وقد تفاعل معها كثير من المغردين وأعيد نشرها أكثر من 34800 مرة.

كما تناقل المغردون مقطعا يظهر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وهو يرفع علم السعودية أثناء مباراتها مع الأرجنتين.

وكان من بين المهنئين الأمين العام لجامعة الدول العربية، المصري أحمد أبو الغيط الذي قال: "كل التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الأرجنتين. أداء رائع وروح عالية شرفت الرياضة العربية .. وأسعدت الجماهير العربية. نتمنى توالي الانتصارات العربية في البطولة".

وقالت الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن في تغريدة: "مبارك الفوز للسعودية وأهلها! أبدعتم!"

كما وجهة سفير اليابان رسالة تهنئة وشكر للجماهير السعودية، على فوز منتخبها وعلى تشجيعها لمنتخب اليابان، فقال: "مليون مبروك يا أبطالنا الساموراي الأزرق على الفوز الكبير وجزيل شكري وتقديري لكم على تشجيع المنتخب الياباني".

إصابة ياسر الشهراني

وسوم المنتخب السعودي لم تكن وحدها الأكثر انتشارا عبر تويتر في العالم العربي، بل صاحبتها أسماء لاعبين سعوديين تألقوا في المباراة.

فقد وجه عبدالإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، تحية للجماهير التي آزرت الفريق، وقال فيها: "قلنا لهم الميدان يا حميدان، وكنا قد التحدي! ألف مبروك الفوز للشعب السعودي كافّة، شكرًا لأفضل جمهور في العالم على المؤازرة".

كما وجه ياسر الشهراني، لاعب المنتحب السعودي، رسالة في مقطع مصور من المستشفى، نشرها حساب المنتخب السعودي، طمأن فيها الجمهور السعودي على صحته، كما بارك لمنتخبه فوزه بالمباراة.

وكان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية والأرجنتين، إثر اصطدامه مع محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأخضر، ليغادر الملعب وينقل بعدها إلى المستشفى.

أما رواد مواقع التواصل، فقد تداولوا صور إصابة الشهراني وعبروا عن حزنهم لما حدث. كما تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد العويس "رجل المباراة"

وبالإضافة إلى الشهراني، تفاعل المغردون من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب محمد العويس "رجلا للمباراة".

ومن جهته، وجه العويس رسالة شكر للشعب السعودي وقيادته، قال فيها إن "المستحيل ليس سعوديا".

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