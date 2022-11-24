كأس العالم 2022: لماذا أشعل فوز اليابان على ألمانيا الحنين للماضي لدى المغردين العرب؟

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شارك المغردون صورا للجمهور الياباني وهو ينظف المكان الذي كان متواجدا فيه في ملعب المباراة

أثارت مباراة اليابان وألمانيا ضمن دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نتيجة المباراة التي أحيت الحنين للماضي عند البعض، وطريقة التقاط المنتخب الألماني للصورة التذكارية.

جدل قبيل بداية المباراة

بدأت المباراة سريعا بلقطة أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، بعدما كمم لاعبو المنتخب الألماني أفواههم في حركة اعتراضية تشير إلى خلاف مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ارتداء شارة "حب واحد".

كما تأتي هذه الخطوة بعد تهديد الفيفا بفرض عقوبات على اللاعبين في حال ارتداء شارة دعم مجتمع الميم، خلال المباريات في مونديال قطر.

وزيرة الداخلية الألمانية و"ازدواج المعايير"

لقطة المنتخب الألماني لم تكن الحدث الوحيد الذي أثار جدلا، فقد شهدت المباراة حضور وزيرة الداخلية الألمانية ​​نانسي فيزر، التي ارتدت الشارة التي منع اللاعبين من ارتدائها.

وفي وقت لاحق نشرت الوزيرة صورتها في الملعب عبر حسابها على تويتر، وأرفقتها بوسم #OneLove أو "حب واحد".

وقد استنكر كثير من المغردين العرب تصرف الوزيرة الألمانية، ورأوا أن ذلك من قبيل "ازدواجية المعايير"، إذ أنها "كسرت قانون البلد المضيف في حين تسعى بحكم وظيفتها كوزيرة للداخلية لتطبيق القوانين في بلادها".

كما تناقل مغردون آخرون تصريحا لقائد منتخب بلجيكا، إيدين هازارد، بعد سؤاله عن لقطة "تكميم الأفواه" التي قام بها المنتخب الألماني.

وقال هازارد: "لقد خسروا المباراة بعد ذلك، كان سيكون من الأفضل عدم الاحتجاج والفوز. نحن هنا للعب كرة القدم. لست هنا لإرسال رسالة سياسية".

"نوستالجيا الكابتن ماجد"

وبعيدا عن الجدل الدائر حول طريقة احتجاج اللاعبين الألمان، احتلت مباراة اليابان وألمانيا صدارة ترند تويتر في العديد من البلدان العربية، بعد تحقيق اليابان فوزا مفاجئا على عكس التوقعات.

وتكمن اليابانيون من قلب النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بعدما كانوا متأخرين بهدف وحيد، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الساموراي الزرق بهدفين مقابل هدف.

وقد أحيا فوز اليابانيين في الدقائق الأخيرة "نوستالجيا الكابتن ماجد" لدى العديد من المغردين العرب.

فالكابتن "تسوباسا" أو ما يعرف عربيا بـ"الكابتن ماجد"، هو مسلسل كرتون ياباني نال شهرة واسعة في العالم العربي في تسعينات القرن الماضي.

ورأى مغرد أن "مسلسل الأطفال الياباني الكابتن تسوباسا لم يكن استعراضاً كروياً فحسب، وإنما جسد التحدي والإرادة لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم. وهكذا هكر الكمبيوتر الياباني الماكينة الألمانية اليوم".

وغرد آخر قائلا: "أخيرا تحقق حلم الكابتن ماجد وفازت اليابان على ألمانيا".

كما نشر الفنان المصري محمد هنيدي تغريدة طريفة على طريقته بارك فيها لليابانيين فوزهم على ألمانيا.

"ثقافة تستحق الدراسة"

وقد شارك عدد من المغردين لقطات لاحتفالات الجماهير اليابانية عقب نهاية المباراة.

ولفتت إحدى الاحتفالات الأنظار، بعد أن انتظر محتفلون في شارع باليابان وقت العبور بعد توقف السير للرقص والاحتفال، ومع تحول إشارة مرور المشاة إلى الحمراء أخلى المحتفلون الشوارع بكل هدوء.

كما تداولت مواقع وناشطون صورا من داخل غرفة ملابس المنتخب الياباني، التي تركها اللاعبون نظيفة مع لافتة كتب عليها باللغتين العربية واليابانية كلمة "شكرا".

وشارك المغردون أيضا صورا للجمهور الياباني وهو ينظف المكان الذي كان متواجدا فيه في ملعب المباراة.