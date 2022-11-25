قطر وكأس العالم: إبراهيم عيسى يتهمها بـ"مخالفة الشريعة الإسلامية" لمنعها تقديم الخمور

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حديث الإعلامي المصري أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغلب على معظم التعليقات طابع الغضب والرفض.

أثار مقدم البرامج المصري إبراهيم عيسى، جدلا جديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد حلقة تناول فيها استضافة قطر لمنافسات كأس العالم ومنع تقديم الكحول في الملاعب.

وفي تعليق له ضمن برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه على فضائية "القاهرة والناس"، قال عيسى إن "منع الأجانب من شرب الخمور في قطر مخالفة للشريعة الإسلامية".

وأضاف: "فتاوى المذاهب كلها تقول إن من حق أهل الكتاب صناعة الخمر والبيع والشراء وشرب الخمور في الدول الإسلامية، وإن الخليفة عمر بن الخطاب كان يأخذ ضرائب على الخمور".

واستكمل قائلا: "الشريعة الإسلامية تضمن لكل أجنبي على أرض الدوحة الآن أن يشرب خمرا، وما يحدث في قطر ... لا علاقة له بالشريعة وهم يخالفون الشريعة بينما يدعون أنهم متمسكون بالإسلام والقيم".

انتقادات واسعة

حديث الإعلامي المصري أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغلب على معظم التعليقات طابع الغضب والرفض لما قاله عيسى.

وعلق كثيرون على كلام الإعلامي المصري بنشر "اقتباسات" لأحاديث نبوية تتحدث عن "حرمة بيع وشرب الخمور".

ورأى آخرون أن كلام عيسى "غير دقيق"، لأن قطر "منعت شرب الكحول في الملاعب فقط، ويتم بيعها وتناولها بشكل طبيعي في الأماكن المخصصة والفنادق".

وفي ذات السياق، اعتبر البعض أن ما قامت به قطر في هذا المجال "حق لها، سيجنبها الكثير من المشاكل التي تحصل عادة في المباريات من جراء حالات السكر".

كما أشار مغردون إلى أنه "في أثناء منافسات يورو 2016 حظرت فرنسا الكحول بالقرب من الملاعب بعد أحداث شغب بين مشجعي إنجلترا وروسيا".

بينما رأى مغردون أن كلام عيسى "ينطبق على الأشخاص الذين يعيشون في دول غير إسلامية ولا ينطبق على الضيوف الذين يزورون دولا ذات أغلبية مسلمة".

قطر و"أسلمة" المونديال

من جهة أخرى، انتقد آخرون ما وصفوها بـ"محاولة قطر لأسلمة المونديال" و"إقحام الدين الإسلامي بالقوة في بطولة كأس العالم".

ورأى البعض أن "قطر لم تقدم نفسها كدولة عصرية متطورة خلال هذا الحدث العالمي ولم تحسن استغلال الفرصة".

واعتبر البعض أن "المونديال مختطف بين فريق فرض القيم الغربية على الجميع بالقوة، وفريق يحاول أسلمة العالم بالقوة، وبينهما انطفأت متعة الكرة باستثناء مفاجأة المنتخب السعودي السارة".

طرق "مبتكرة" لإدخال الكحول

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل فيديوهات لطرق "مبتكرة" حاول بعض المشجعين استخدامها لإدخال المشروبات الكحولية معهم إلى الملاعب.

وأظهر مقطع إحباط رجل أمن قطري محاولة من مشجع مكسيكي لإدخال مشروب كحولي إلى ملعب "974" عبر وضعه داخل غلاف منظار.

الفيفا وحظر الكحول في الملاعب