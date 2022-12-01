كأس العالم 2022 ورجل المترو: كيف غيرت البطولة حياة الكيني أبو بكر عباس؟

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، الكيني أبو بكر عباس المعروف برجل المترو

لم يكن الشاب الكيني، أبو بكر عباس، يعلم أن وجوده في قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم وعمله كمرشد للمشجعين، سيجعلان منه نجما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل عباس ضمن فريق المرشدين، الذين يوجهون الجمهور نحو المترو في الدوحة، وتقتصر وظيفته على ارتداء يد كبيرة الحجم، والإشارة إلى اتجاه محطة المترو لإرشاد المشجعين.

كما تعين على عباس ترديد عبارة واحدة، لكنها كانت كافية لتغيير مسار حياته.

المترو من هنا Metro this way

هذه العبارة جعلت من أبو بكر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من وجود مئات المرشدين الذين يملؤون شوارع الدوحة، إلا أن طريقة عباس في أداء وظيفته جعلت منه محط أنظار الجميع.

وبات الموقع الذي يجلس فيه الشاب الكيني مقصدا للمشجعين الذين يصطفون لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة معه.

وتحدث الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر "تويتر" عن عباس بتغريدة جاء فيها: "أصبحت مقاطع رجل المترو تتمتع بشهرة كبيرة بفضل أسلوبه الجذاب في توجيه المعجبين إلى محطة المترو".

وتقديرا له، ظهر عباس في استاد البيت، بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة، لمتابعة مباراة انجلترا وأمريكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، وحصل على فرصة للنزول إلى أرض الملعب وترديد جملته الشهيرة أمام 60 ألف متفرج.

رجل المترو / Metro man

وبعد شهرته الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح أبو بكر عباس حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وتفاعل الشيف التركي بوراك أوزدمير مع الشاب الكيني، إذ ذهب إلى مكان عمله وأعد له وجبة طعام.

وظهر بوراك في الفيديو وهو يعد "طبق محشي" للعامل وسط حضور جماهيري كبير.

تفاعل بلغات مختلفة

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بلغات مختلفة، مقاطع فيديو للشاب الكيني تظهر تفاعل المشجعين معه.

أبو بكر يعلق: "هذا عملي وأنا أحبه"

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال أبو بكر عباس "إنها المرة الأولى التي يزور فيها قطر"، وأشار إلى أنه "سيمكث بها 3 أشهر بهدف العمل خلال بطولة كأس العالم".

وقال إن "شهرته وصلت إلى بلده كينيا"، وإن "الناس هناك أصبحوا ينادون والدته في الشارع: مترو مترو".

وأشار أبو بكر إلى أنه "يفكر في استثمار هذه الشهرة في تقديم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء فترة عمله".

وبعد الشهرة الكبيرة التي اكتسبها، أنشأ عباس حسابًا له عبر منصة تيك توك، وبلغ عدد متابعيه في فترة وجيزة أكثر من 50 ألف متابع.

وقال "رجل المترو" في مقطع نشره عبر صفحته في تيك توك: "قابلوني في سوق واقف حتى أثناء ممارسة عملي، جميعكم مرحب به".