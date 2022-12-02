كأس العالم 2022: بعد صعود المغرب لدور الـ16 مغردون عرب يرددون "وطن واحد وحلم واحد"

2 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 20:17 GMT آخر تحديث قبل 24 دقيقة

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تصدر اسم المنتخب المغربي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد تأهل أسود أطلس لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تجري منافساتها في قطر.

وحقق منتخب المغرب فوزا هاما على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف واحد، وصعد للدور الثاني من المونديال على رأس مجموعته كأول منتخب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

وما أن أطلق الحكم البرازيلي "رفائيل كلاوس" صافرته، معلنا نهاية المباراة حتى اشتعلت مواقع التواصل فرحا بهذا الفوز التاريخي، وغلب على نقاشاتها أجواء "الوحدة والتضامن العربي" بين المشجعين العرب.

"المغرب‬ يكتب التاريخ"

ووجه لاعب منتخب كرة القدم المغربي نايف أكرد تهنئة بالفوز التاريخي في تغريدة قال فيها: "يا له من فخر! يوم سيذكره كل مغربي! عمل رائع وجهد من كل المجموعة للوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم وصنع التاريخ. شكراً جزيلاً لكل المغاربة في جميع أنحاء العالم على دعمهم الكبير!"

كما احتفل حساب منتخبات كرة القدم المغربية بحصول اللاعب "أشرف حكيمي على لقب رجل المقابلة ما بين المنتخب الوطني والمنتخب الكندي" في استطلاع لآراء الجمهور أجرته الفيفا قبيل انتهاء المباراة.

ومن جانبه، غرد أشرف حكيمي معبرا عن تقديره للدعم الذي تلقاه المنتخب المغربي من الجماهير العربية على اختلاف توجهاتها، وقال: "وطن واحد، حلم واحد ... معا لدور الثمانية!".

كما أعرب الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر عن فخره واعتزازه بما حققه منتخب بلاده فقال: "ما أجمله من فوز وما أجمله من علم وما أغلاه من وطن".

احتفاء إعلامي عربي

وقد احتل وسم #فخر_العرب مركزا متقدما في قائمة المواضيع الأكثر انتشارا في عدد من الدول العربية احتفاء بالمنتخب العربي الوحيد الذي وصل إلى الدور الثاني من نسخة كأس العالم العربية.

فقال الإعلامي السعودي سلمان المطيويع: "ألف مبروك للأشقاء، المغرب‬ تكتب التاريخ من جديد بالتأهل على رأس المجموعة، كل آمال العرب معلقة على فخر العرب".

وهنأ الإعلامي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي الفريق المغربي في تغريدة: "ألف مبروك للمنتخب المغربي وجماهيره الكروية تأهل أسود الأطلسي المستحق إلى ثمن نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال 1986. مواجهة إسبانيا أو ألمانيا في ثمن النهائي ستكون محفزة لتحقيق مفاجئة المونديال .. برافو".

كما وجه المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي تهنئة للمنتخب المغربي: "ألف مبروك الأسود بعد 36 عاما في الدور الثاني بكأس العالم، منتخب #مغربي أبدع في هذه البطولة و لديه كل الإمكانيات لمواصلة الحلم".

وقال المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني: "ألف مبروك للمنتخب المغربي .. الفوز الثاني على التوالي ضد كندا والتأهل التاريخي لدور 16 في المونديال .. كلنا المغرب في كأس العالم نبارك للنجم الكبير عبدالرزاق حمد الله ولكل الشعب المغربي الشقيق".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تأهل منتخب المغرب لدور الستة عشر لكأس العالم

ومن جهته قال الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي: "يا أبناء المغرب أنتم أبطالنا في المونديال، رفعتم الرأس ونحبكم جدا جدا".

كما قال المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي: "هؤلاء هم الأسود.. فخر للعرب.. فخر لنا جميعاً تتصدرون مجموعتكم .. تتأهلون بجدارة وإبداع واستحقاق وكل إجادة. أسعدتم قلوبنا.. وكنت وما زلت وسأظل أراهن عليكم أيها الأسود للتاريخ يا مغرب".

وأشاد فيصل محمد، الكاتب في جريدة الشرق القطرية، بالالتزام الديني للمنتخب المغربي، فقال: "منتخب الساجدين يستحقون التأهل، أداء لعب وأخلاق والأجمل رسائل دعوية دينية و أخلاقية في كل المحافل سواء من اللاعبين وحتى الجمهور، ألف مبروك للمغرب ويا رب عقبال الوصول للنهائي وتحقيق الكأس، مبروك للمنتخب المغربي وكل العرب والمسلمين".

مشاهير وفنانون

ولم تقتصر التهاني على المعلقين والإعلاميين، بل شملت مجموعة كبيرة من الشخصيات الدينية والسياسية والفنية.

وأبرز مغردون فرحة أمير قطر السابق "حمد بن خليفة آل ثاني" بتأهل المغرب، إذ نشروا فيديو له أثناء تواجده في المدرجات، وهو يلوح فرحا بعلم المغرب.

كما أظهر مقطع آخر نجله أمير قطر الحالي "تميم بن حمد آل ثاني" وهو يرفع علم المغرب عقب فوزه وتأهله لدور الـ16.

وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق: "أُسود الأطلس يُشرّفون العرب في دوحة العرب، مبروك التأهل، صدارة مستحقة وبجدارة، مبروك للمغرب وللعرب كافة".

وأعرب القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي عن سعادته بفوز المنتخب المغربي.

كما غردت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وقالت: "‏مباراة ممتعة جداً! مبروك المغرب الفوز والتأهل إلى الدور المقبل".

وأعرب الفنان المصري محمد هنيدي عن سعادته وقال: "مبروك مبروك مبروك. أخيرا مش هنقول هارد لك وكفاية الأداء المشرف والكلام ده. مبروك للمغرب والوطن العربي".

وقال الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم: "المغرب يصنع التاريخ في المونديال. مبروك الصدارة يا أصحاب الصدارة أسود الأطلس".

ونشر الفنان الفلسطيني محمد عساف صورة للاعب المنتخب المغربي، جواد الياميق، الذي حمل علم فلسطين عقب الفوز بالمباراة وأرفقها بعبارة: "مبروك للمغرب! فوز و تصدر المجموعة. فخر و حب كبير. #المغرب_كندا #كأس_العالم_قطر_2022".

"بلادُ العُربِ أوطاني"

ومع وصول منتخب المغرب إلى دور الـ 16 من كأس العالم، أصبح بذلك ممثل العرب الوحيد المستمر في البطولة.

وهذا ما دفع كثيرا من المشجعين العرب إلى مساندة المنتخب المغربي ودعمه في الأدوار القادمة من المسابقة، وهو ما برز بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال أحمد الزهراني: "‏فخر العرب‬ منتخب ‫المغرب‬ الذي شرف الدول العربية بعد أن أنسانا إخفاقات المنتخبات الأخرى العربية، فأتمنى لمنتخبنا العربي المغربي التقدم في الأدوار النهائية في كأس العالم وكلنا ثقه في أسود الأطلس‬ في تحقيق مزيد من التميز في المباريات القادمة بعد مشيئة الله".

وقال فهد بن سعيد الشهراني: "ألف مبروك للمنتخب المغربي فخر العرب وأسود أطلس والأول على مجموعتهم شرفونا كعرب وهم الممثل الوحيد لنا في الدور الثاني في #كأس_العالم_قطر_2022 فمن اليوم كلنا #المغرب كعرب

وكلنا جماهيره".

وغرد حساب يحمل اسم "ميـٓم #قابوس": "لا شأن لي بهذه الرياضة؛ إلا أن: بلادُ العُربِ أوطاني وكُل العُربِ إخواني. فمُبارك للمغرب وللعرب أجمع".