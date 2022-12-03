كأس العالم 2022: كيف حصد شاب قطري أكثر من 10 مليون متابع على تيك توك في أقل من 24 ساعة؟

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، المشجع القطري عبد الرحمن بن فهد

لم يكن الشاب القطري، عبد الرحمن بن فهد يتوقع أن ظهوره في لقطة عفوية خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم قطر2022، ستجعل منه نجما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عبد الرحمن غاضباً من أداء منتخب بلاده، في المباراة التي جمعت منتخب قطر بنظيره الإكوادوري، في مشهد وهو يرتدي الزي القطري التقليدي حيث أمسك بغترته وأرجعها للخلف، في لقطة تشابهت تماماً مع تعويذة المونديال "لعيب".

أثارت هذه اللقطة ضجة واسعة بين مشجعي كرة القدم في الصين، ونشر مستخدمون صينيون مقاطع فيديو ورسوما وصورا للشاب القطري على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب صورة "لعيب".

وفي أحد المقاطع المصورة ظهرت فتاة صينية تتكلم اللغة العربية، وقالت: "أطلق الصينيون اسم "أمير قطر الحزين" على الشاب القطري الذي ظهر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وأصبح الأكثر شهرة في الصين"

وأكدت أن رواد مواقع التواصل في الصين، بدأوا بتقليد الشاب القطري في فيديوهاتهم، وطالبت مَن يعرف عبد الرحمن بإبلاغه بأن الصينيين يحبونه كثيراً.

ونشرت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو للمشجع القطري، يعرب فيه عن امتنانه لمشاعر الصينيين، داعيا اياهم للحضور إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، قال عبد الرحمن: "أن شركة تيك توك طلبت منه فتح حساب على المنصة الصينية، بعدما حقق شهرة واسعة في الصين".

وأضاف أنه خلال يوم واحد فقط من فتح حسابه بلغ عدد متابعيه 10 ملايين متابع.

تعويذة كأس العالم

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم عن التعويذة الرسمية لمونديال قطر 2022، والتي أطلق عليها اسم "لعّيب" وذلك يوم 1 أبريل/نيسان الماضي في قرعة كأس العالم 2022.

وهي عبارة عن مجسم بزي عربي يتكون من شماغ أبيض غالبًا مع تدلي حبال من العقال.

وتمت صناعة تميمة لعيب في دونغقوان بمدينة قوانغتشو، ورغم بساطة تصميمه إلى أن صناعته ليست مهمة سهلة.