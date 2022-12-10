كأس العالم 2022: مغردون غاضبون لخروج البرازيل وآخرون يدعون إلى تقبل الهزيمة

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نيمار يبكي بعد خروج البرازيا من كأس العالم

تفاعل مغردون ونشطاء مع خروج البرازيل من كأس العالم على يد الفريق الكرواتي معربين عن حزنهم وخيبة أملهم بخروج ملوك السامبا من المونديال ووصل الأمر إلى نشر مقاطع بكاء ونحيب على خروج الفريق البرازيلي.

في المقابل احتفل آخرون بتأهل كرواتيا والأرجنتين داعين المشجعين إلى تقبل هزيمة البرازيل لأن الخسارة جزء من رياضة كرة القدم.

كرواتيا تقصي البرازيل

أنهى لاعبو كرواتيا آمال منتخب البرازيل بإحراز لقب بطل العالم للمرة السادسة عندما قلبوا تخلفهم في الدقائق القاتلة من الوقت الممدد، إلى فوز جديد بركلات الترجيح ٤-٢ (1-1) ليتأهلوا إلى نصف نهائي مونديال قطر أمام 44 ألف متفرّج في المباراة الثامنة والأخيرة على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وكانت البرازيل في طريقها إلى بلوغ نصف النهائي وضرب موعد مع الفائز بين الأرجنتين وهولندا، عندما افتتح لها نجمها نيمار التسجيل قبل انتهاء الشوط الإضافي الأول بلمحة فنية رائعة لكن منتخب كرواتيا لم يستسلم، فسجّل هدف التعادل عبر البديل برونو بتكوفيتش .

وصد الحارس دومينيك ليفاكوفيتش الكرة تلو الأخرى بيده، ركبته، قدمه وجنّب كراوتيا خسارة ثقيلة في الوقت الأصلي و كرر ما فعله أمام اليابان بصده ركلة ترجيح لرودريغو، فبلغت كرواتيا نصف النهائي.

تيتي يستقيل

وعقب مدرب "السامبا"، تيتي، على الإقصاء من المونديال بالقول: "أنا فخور بأداء لاعبي فريقي. أفهم الألم والنقد بخصوص اختياراتي. ليس أنا وحدي من خسر، المنتخب بأكمله هو من خسر. حاولنا وخلقنا الفرص. أفهم أنني المسؤول الأكبر. لن أكون منافقًا، لكننا جميعًا مسؤولون، لا يوجد أبطال أو أشرار. إنها كرة القدم، أحيانًا تفوز، وأحيانًا تخسر. أحترم النتيجة. هذه نهاية حقبتي على رأس المنتخب البرازيلي. لقد قلتها بالفعل منذ عام ونصف، وأنا ألتزم بكلمتي، ولا توجد دراما عنها، هناك العديد من المحترفين الرائعين الذين يمكنهم الحلول مكاني".

نيمار يلمح إلى الاعتزال

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب الإقصاء من مونديال قطر بعد انتهاء المباراة المثيرة مع كرواتيا، بضربات الترجيح (2-4).

وقال نيمار إنه لا يمكن أن يضمن مئة بالمئة اللعب مجددا في منتخب السيليساو.

وأوضح لاعب باريس سان جرمان الفرنسي: "لا أغلق أي باب على المنتخب الوطني، لكن أيضا لا أضمن 100% أنني سأعود.. علي التفكير أكثر قليلا حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".

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تأهل الأرجنتين

وكانت الأرجنتين قد نجت من فح هولندا و تأهلت إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 إثر فوزها على هولندا بركلات الترجيح 4-3 على ملعب لوسيل بالدوحة. وانتهى الوقت الرسمي ثم الإضافي بالتعادل 2-2، ليواجه زملاء ميسي كرواتيا في دور الأربعة.

مغردون يتفاعلون

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج االبرازيل حيث كان يتوقع الكثيرون أن يلتقي الفريق البرازيلي مع نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم ليحدث ما لم يتوقعه أحد فعبر مغردون عن غضبهم وحزنهم لخروج الكبار مبكراً في هذا المونديال ومنهم البرازيليون ملوك اللعبة.

الصحفي الرياضي محمد البادع أشار إلى خروج الكبار والمفاجآت التي حملها المونديال هذا العام.

فيما رأى أبراهيم المرواني أن خروج البرازيل خسارة كبيرة.

فيما اعتبر آخرون أن كأس العالم انتهى بخروج البرازيل.

سلوى خضر لفتت إلى مشهد ذهاب أبناء أحد لاعبي الفريق الكرواتي لمواساة نيمار بعد الخسارة.

تقبل الهزيمة

وبقدر حزن البعض على خروج البرازيل احتفل آخرون بخروجها وتأهل الفريق الكرواتي فيما دعا آخرون إلى تقبل الخسارة.

على السويلم نشر فيديو لمشجعي الأرجنتين وهم يحتفلون بخروج البرازيل.

وهنأ آخرون الفريق الكرواتي بعد فوزه على البرازيل.

كما اعتبر أحد المشجعين أن الخسارة هي جزء من لعبة كرة القدم ويجب تقبلها.

فيما علق آخرون أن التشجيع لا ينبغي أن يصل إلى النحيب وبكاء الأطفال.

تأهل الأرجنتين وخروج البرازيل

فيما قارن بعض المغردين بين خروج الفريق البرازيلي وتأهل فريق الأرجنتين إلى دور نصف النهائي.

وأشار آخرون إلى الفارق ما بين توديع البرازيل للمونديال وتأهل الأرجنتين.