مقتل ابتسام المقرشية: شرطة عمان تعتقل المعتدي في ثاني جريمة قتل بشعة تستهدف نساء السلطنة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعلنت شرطة عُمان السلطانية القبض على مواطن بعد أن اعتدى على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها.

اهتز الشارع العماني بعدما تداول مغردون عبر مواقع التواصل أنباء جريمة قتل بشعة وقعت مساء الأحد بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري، راحت ضحيتها الشابة العمانية ابتسام المقرشية.

ونشرت العديد من حسابات مواقع التواصل خبر وفاة ابتسام المقرشية، وتداولت "بحسب شهود" أن الجاني "قتل ابتسام طعناً بالسكين بعد أن كان قد انتظرها حتى خرجت من الجامعة، ولاحقها بسيارته واصطدم بسيارتها من الخلف حتى توقفت".

وتأتي هذه الشهادات على الرغم من أن الجهات الرسمية العمانية لم تنشر أية تفاصيل حول ملابسات الجريمة، كما أنه لم يتسن لبي بي سي التحقق من مصداقية الصور المنتشرة بشكل مستقل.

شرطة عُمان السلطانية

وقد اكتفت السلطات العمانية بنشر تغريدة عبر حساب "شرطة عُمان السلطانية" الرسمي على تويتر أعلنت فيه "القبض على مواطن بعد أن قام بالاعتداء على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها"، مضيفة أنها "ستستكمل الإجراءات القانونية بحقه".

بينما نشرت "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عبري" بياناً نعت فيه الطالبة ابتسام المقرشية وتمنت لأهلها الصبر والسلوان.

تضارب أنباء وإشاعات

وقد تضاربت الأنباء حول دوافع منفذ الجريمة. فقد نشر بعض رواد مواقع التواصل أقاويل بأن "الجاني أقدم على جريمته نتيجة رفض الضحية الزواج منه".

لكن ثبت أن هذه الادعاءات "غير مؤكدة ولا يوجد دليل يدعم صحتها".

وتداول مغردون ما قالوا إنه نفي من شقيقة المجني عليها "للإشاعات" بأن الجاني كان قد تقدم لخطبة أختها وتم رفضه.

وبلغ حد تداول الإشاعات الزج باسم شخص متوفى في القضية، وهو ما أثار حفيظة عائلته التي لا تزال في حالة حداد.

غضب عارم عبر مواقع التواصل

وتأتي جريمة قتل ابتسام المقرشي خلال أقل من أسبوع واحد من جريمة قتل متعمدة مماثلة شهدتها السلطنة العمانية في السابع من الشهر الجاري.

وكانت ضحية الجريمة الأولى المحامية أمل العبرية، التي قُتلت، وفق ما تداولته وسائل إعلام عمانية، طعناً على يد طليقها في محكمة بمحافظة مسقط، بسبب خلافات أسرية.

وقف "مسلسل قتل النساء"

بينما عبرت كثير من المغردات عن خشيتهن مما آل إليه حال المجتمع من استهداف للنساء.

مطالبات بـ"تطبيق العدالة"

وتصدر وسم ابتسام_المقرشية مواقع التواصل في سلطنة عمان، حيث عبر المستخدمون عن سخطهم وصدمتهم من تكرار هذا النوع من الجرائم خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وطالب المغردون بتطبيق عقوبات رادعة بحق قاتل ابتسام المقرشية "لوقف مسلسل جرائم القتل".

كما أعرب "المركز العماني لحقوق الإنسان" عن "قلقه من تزايد حالات القتل والعنف ضد النساء وجدد المطالبة بضرورة تعديل القوانين المحلية بما يوفر الدعم والحماية والعدالة للمرأة في عمان".

دعوات لـ"معالجة الأسباب"

لكن مغردين آخرين قالوا إن "تكرار الجرائم بهذه الصور البشعة بحاجة لوقفة جادة من الحكومة بدراسة هذا المؤشر الخطير ومعالجة الأسباب".

وتحدثت مغردات عن "خطورة الخطاب المتطرف التحريضي من أي نوع" وأن "توفير خدمات للعنف الأسري تبدأ بسن قوانين لحماية المرأة".

كما أشارت عمانيات إلى تأثير "التربية الذكورية وعدم احترام النساء" على سلوك الرجال والعنف الصادر منهم بحق النساء.

إعادة تأهيل المجتمع

ومن جهة أخرى، أشار فريق من المغردين العمانيين إلى أن "المجتمع بحالة إلى إعادة تأهيل، علينا فهم المرأة مجتمعياً كعنصر قوة، كسر نمطية المرأة أسرياً، عدم قولبة المرأة تحت مفهوم الضعف".

ورأى بعض المعلقين أن "القتل لا علاقة له بجنس دون آخر" وأنه "لا داعي للمتاجرة بقضية معينة ولنبحث عن الأسباب ونعالجها فالصراعات والتراشق لن تخرجنا من هذه الفواجع".

بينما قال فريق آخر إن "حوادث القتل ستتكرر عندما يغيب الوازع الديني وينعدم الحوار وتترك الحرية للأبناء لمشاهدة وفعل ما يحلو لهم بلا رقابة ولا محاسبة".