كأس العالم 2022: انقسام حول "رمزية" عباءة ميسي وحضور ماكرون في مونديال قطر

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شكلت المباراة النهائية لمونديال قطر لكرة القدم 2022 حدثا استثنائيا، عقب تتويج الأرجنتين بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخها.

ونجح منتخب التانغو في تجريد نظيره الفرنسي من لقبه السابق، إثر الفوز عليه بركلات الترجيح بعد مباراة حماسية امتدت إلى شوطين إضافيين، ليحقق ليونيل ميسي حلمه بحمل الكأس، ويفك عقدة استمرت 36 عاما

وبعد مباراة مثيرة وُصفت بأنها "الأعظم" في تاريخ نهائي كؤوس العالم لكرة القدم، ضجت مواقع التواصل بمئات الصور والتغريدات التي سلطت الضوء على جوانب ثقافية وسياسية ورياضية غير معروفة للبعض.

ويستعرض هذا التقرير أبرز اللقطات والأحداث التي ميزت مباراة الختام:

المباراة في عيون كبار نجوم الكرة

تفاعل كبار نجوم كرة القدم والرياضة مع الأجواء الحماسية التي شهدتها مباراة الأرجنتين وفرنسا.

وأثنى نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو، الملقب بـ"الظاهرة"، على ميسي ورفاقه. وقال في تدوينة مطولة: "الكرة التي يقدمها ميسي تمحو أي تنافس، حتى التنافس التاريخي بين البرازيل والأرجنتين. لقد رأيت الكثير من البرازيليين والأشخاص من جميع أنحاء العالم يشجعون ميسي في هذا النهائي المثير. هذا وداع يليق بهذا العبقري. تهانينا ميسي".

أما نجم المنتخب الإنجليزي السابق، مايكل أون فغرد قائلا: "مباراة لا تصدق. هذا أفضل نهائي على الإطلاق!".

وفي تدوينة على انستغرام، هنأ أسطورة منتخب البرازيل بيليه منتخبي الأرجنتين وفرنسا. وخص ميسي ومبابي بحديثه، فقال: "كما اعتدنا، تواصل اليوم كرة القدم سرد حكايتها. لقد فاز ميسي بلقب كأس العالم 2022 لأول مرة كما كان يستحق".

وتابع موجها كلامه للنجم الفرنسي: "صديقي العزيز كيليان مبابي سجل أربعة أهداف في المواجهة النهائية، وهي هدية كبرى للجماهير التي تشاهد مستقبل رياضتنا".

‎ميسي ومبابي يكسران الأرقام القياسية

المباراة التي كان عنوانها ميسي ومبابي دفعت الكثيرين إلى عقد مقارنات بينهما. وقد شهدت منافسات هذه النسخة من كأس العالم تسجيل العديد من الأرقام القياسية.

ويعد الفرنسي مبابي أصغر لاعب في التاريخ يكسر حاجز الـ 10 أهداف في المونديال.

في رصيد مبابي 12 هدفا خلال مشاركتين فقط في كأس العالم.

عادل النجم الفرنسي حصيلة أهداف جوهرة البرازيل السمراء بيليه.

يحتاج مبابي لتسجيل 4 أهداف لكي يعادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي يُعد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفا.

وفي مباراة النهائي أمام الأرجنتين، نجح مبابي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، إلا أنها لم تمكن المنتخب الفرنسي من التتويج باللقب.

وبعد تلك الثلاثية، قفز مبابي إلى المرتبة الخامسة في قائمة الهدافين التاريخيين، بفاصل هدف واحد من ميسي.

وبعد تسجيله سبعة أهداف في مونديال قطر، رفع ميسي رصيده في تاريخ كأس العالم إلى 13 هدفا. وأصبح البرغوث الأرجنتيني بذلك:

الهداف التاريخي للأرجنتين في بطولة كأس العالم

اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات.

أكثر اللاعبين صناعة للفرص في تاريخ كأس العالم، متقدما على مارادونا.

أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة في كأس العالم، متفوقا على غريمه كريستيانو رونالدو.

وفي ظل هذه المعطيات والأرقام القياسية الجديدة، تجدد النقاش حول من يستحق لقب أفضل لاعب في التاريخ: ميسي أم ماردونا أم رونالدو أم بيليه؟

من المعلقين من يرى أن "ميسي حسم الأمر بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر بأهم لقبين: وهما كأس كوبا أميركا وكأس العالم".

كما أطلق متابعون عرب وبعض الأجانب كذلك لقب "شيخ كرة القدم" على النجم الأرجنتيني، للتأكيد على تميزه.

في حين رفض البعض الآخر الخوض في مقارنات قائلين إن "السباق نحو لقب أفضل لاعب في التاريخ لم يحسم بشكل نهائي".

"شيخ كرة القدم" ورمزية ارتداء "البشت"

ويبدو أن البعض استوحى لقب "شيخ كرة القدم" من لحظة ظهور ميسي للمشاركة في مراسم التتويج وهو يرتديه.

فبينما كان الجميع يترقبون لحظة تسلم القائد الأرجنتيني للكأس، خطفت لقطة ارتدائه الزي القطري الأنظار، وتصدرت عناوين الصحف حول العالم.

وقبيل اللحظة المترقبة، ألبس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، القائد الأرجنتيني "البشت الخليجي" لتصبح تلك اللقطة أبرز صورة في تاريخ المونديال وفي مسيرة اللاعب الكروية.

ويعد البشت أحد أقدم الملابس الرسمية في قطر. وهو عبارة عن عباءة صوفية يرتديها الرجال في مناطق واسعة من دول الخليج والعراق وبلاد الشام، حيث تعتبر رمزا للفخامة والوقار ومقياسا لرقي المكانة الاجتماعية.

وقد أثارت لقطة وضع البشت على كتفي ميسي ردود فعل متباينة، وجددت الجدل السياسي الذي صاحب البطولة منذ البداية.

ففي الوقت الذي عبر فيه مغردون عرب عن إعجابهم بتلك اللقطة، أعرب آخرون عن امتعاضهم منها.

وثمة من وصف اللقطة بأنها "آخر لمسة قطرية ذكية ومدروسة في كأس العالم".

في حين احتج آخرون على فكرة وضع البشت على زي رياضي. وقد غطى الرداء الخليجي جزءا من قميص ميسي، الأمر الذي أثار حفيظة كثيرين ممن اتهموا قطر بخطف لحظة التتويج التاريخية من المنتخب الأرجنتيني.

بل إن البعض وصف البشت بأنه "أداة من أدوات النظام القطري لتشتيت الانتباه عن سجل حقوق الإنسان في بلاده ".

وفي ذات السياق، كتب البعض أن "ارتداء ميسي للبشت هو آخر حلقات سياسة "الغسيل الرياضي" التي اعتمدتها الدوحة طوال المونديال".

في المقابل، يرى معلقون آخرون أن الانتقادات الموجة للزي الخليجي "كشفت عن ازدواجية في المعايير الغربية تجاه العرب."

وأشار البعض إلى أن تلك الصورة التذكارية "جاءت كمسك الختام لمونديال أقيم في أرض شرقية وتمثل رسالة جميلة للتعايش الثقافي بين الشعوب".

واستدل البعض بصورة قديمة من مونديال 1970 في المكسيك. وتظهر الصورة بيليه وهو يرتدي القبعة المكسيكية التقليدية "السومبريرو"، بعد تتويج البرازيل بلقبها العالمي الثالث.

لقطات عائلية واحتفالات مثيرة

بعد تتويجه ظهر نجم الأرجنتين وهو يشارك فرحته مع زوجته وأطفاله.

ورصدت عدسات الكاميرات فرحة والدة ميسي وهي تركض نحو نجلها لمعانقته بعد الفوز . وانتشرت تعليقات كثيرة تشيد بالدور الذي لعبته السيدة كوتشيتيني في دعم ابنها ليونيل.

كما امتلأت مواقع التواصل بمقاطع مصورة تظهر شوارع الأرجنتين التي تحولت إلى بحر هائج من القمصان الزرقاء والبيضاء.

وفي مدينة روزاريو، مسقط رأس ميسي وثلة من أبرز نجوم كرة القدم الأرجنتينية، توحد مشجعو الفرق المحلية المتنافسة ورموا بخصومتهم جانبا وتبادلوا العناق في مشهد وصفه الكثيرون بالمؤثر.

وتعكس عشرات التعليقات المنتشرة في الفضاء الإلكتروني مدى شغف الشعب الأرجنتيني بالساحرة المستديرة وتعطشهم لفوز في وقت تعيش فيه بلادهم أزمة اقتصادية طاحنة.

فرحة وحماس ثم حزن.. ماكرون في ٣ مواقف

وبينما فضل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مشاهدة المباراة النهائية من منزله، حرص نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على متابعتها في قطر. وعقب هزيمة منتخب "الديوك"، نزل ماكرون إلى أرضية ملعب لوسيل المونديالي ، إذ ظهر هو يحاول مواساة مبابي.