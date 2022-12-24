الشيف نصرت ممنوع من حضور بطولة أمريكا المفتوحة والفيفا يفتح تحقيقا حول حمله كأس العالم

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الشيف التركي نصرت غوكشيه

أثار الشيف التركي، نصرت غوكشيه، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعد نزوله إلى أرض ملعب استاد لوسيل أثناء تتويج منتخب الأرجنتين بطلاً للعالم في قطر 2022.

وظهر الشيف التركي وهو يحمل ويقبّل الكأس الذهبية ويلتقط الصور مع لاعبي الأرجنتين، في تجاهل تام لقواعد الفيفا، ومنتهكاً بروتوكولات البطولة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

هذه الواقعة دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى فتح تحقيق في كيفية وصوله إلى أرضية الملعب.

فقد أعلن الفيفا أنه سيتخذ "إجراءات داخلية مناسبة" للتصدي لانتهاكات البروتوكول من قبل الشيف التركي المشهور.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الفيفا قوله: "إن دخول نصرت إلى أرض الملعب غير مصرح به" حيث تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه لا يسمح إلا للفائزين بكأس العالم ورؤساء الدول بلمس الكأس خلال الحفل الختامي.

وأضاف: "بعد مراجعة الحادثة، يعمل الاتحاد على معرفة طريقة وصول أفراد إلى أرض الملعب بشكل غير مبرر بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

كأس الولايات المتحدة المفتوحة

ولم يقتصر الأمر على الاتحاد الدولي لكرة القدم وحسب، بل أعلن المشرفون على بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم عن منع الشيف التركي من حضور نهائي البطولة التي ستقام بالولايات المتحدة في 2023.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة تغريدة قال فيها: "الشيف نصرت والمعروف بـ "سولت باي" ممنوع من حضور نهائي بطولة عام 2023".

الشيف نصرت

وبات الشيف التركي حديث وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً، بعدما التقطته الكاميرات وهو يحاول باستماتة أخذ صورة له مع كأس العالم، ولاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وأثار هذا الموقف رفضا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سبب تواجده في هذه المنطقة من الأساس والتقاط الصور مع لاعبين بل وحمل الكأس.

ووصف مغردون أفعال الشيف التركي في حفل اختتام كأس العالم بـ "الكريهة" مؤكدين أن تصرفاته كانت بداية النهاية لمطاعمه.

ومن جهته قال محمد محروس: "ما فعله الشيف نصرت التركي ونزوله لأرض المعلب وحمله للنسخة الأصلية للكأس وصوره مع اللاعبين شيء مقزز ومستفز".

وفي المقابل دافع كثيرون عن الشيف التركي رغم بعد الانتقادات.

فقالت براءة: "الشيف نصرت إنسان كتير ناجح ومانو بحاجة ميسي ولا غيرو ليثبت شهرتو بالعكس كل مشاهير العالم بتجي على مطعمو لتتصور معو، وميسي نفسو عندو فيديو الو بمطعمو كتير استغربت تصرفاتو بالنهائي يلي قللت كتير من قيمتو ونزلت من اسهمو عالميا"

ومن جهته قال اللاعب وعضو مجلس إدارة نادي الجهراء السابق، والوكيل الرسمي لنادي برشلونة في الشرق الأوسط، نايف جابر: "الكأس بعد التسليم تصبح بعهدة وإدارة المنتخب الفائز لذلك يحق لإدارة هذا المنتخب أن تدعوا من تشاء للتصوير مع اللاعبين ومع الكأس بعد نهاية مراسم التتويج، هذا ما يفسر دخول الشيف نصرت".

‏وأضاف: "بالمناسبة الصديق العزيز اللبناني سمير شمخه الصديق المقرب لميسي وعائلته كان من ضمن المتواجدين بالملعب".

وفي المقابل انتقد آخرون الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فقال أحمد: "الفيفا يشهد اعتراضات على قيام الشيف التركي نصرت بالنزول إلى الملعب وحمل كأس البطولة والتقاط الصور".

وأضاف: "انفنتينو استضاف بنفسه نصرت قبل النهائي وقدمه للعديد من الشخصيات، بالإضافة لحمل نصرت إشارات VVIP"

ميسي ونصرت

ونشر الشيف نصرت صورة له مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي في انستغرام، عقب تتويج فريق الارجنتين.

ولكن مع انتهاء البطولة، بدأ ناشطون بنشر مقاطع فيديو تظهر تجاهل ميسي للشيف التركي، رغم إلحاحه على التقاط صورة له مع أفضل لاعب في البطولة.

وهذا ما أثار سخرية الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.