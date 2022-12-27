الدينار الأردني: "استبدال الفرسان بالعصفور" يثير الجدل في الأردن

قبل 50 دقيقة

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أثار إعلان البنك المركزي الأردني، طرح إصدار جديد من النقد الأردني للتداول، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بسبب استبدال "رموز الثورة العربية وعلمها بطائر "الجزم السينائي".

وكان البنك المركزي الأردني، قد أعلن الاثنين، طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني للتداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار).

وبدأ المركزي الأردني بطرح فئة الدينار (دينار واحد) للتداول، الاثنين 26 ديسمبر، على أن يطرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وبحسب البنك المركزي الأردني، يتضمن الإصدار الجديد "أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، نظراً لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية".

طائر "الجزم السينائي"

التصميم الجديد للإصدار الجديد من الدينار الأردني خصوصا فئة الدينار أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد استبدال البنك المركزي الأردني صورة "علم ورجال الثورة العربية" بـ صورة طائر.

والطائر المدرج على الدينار هو "الجزم السينائي"، ويطلق عليه أيضًا اسم العصفور الوردي السينائي، وهو يعد الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية بسبب تواجده في منطقة جبال البتراء الأردنية وتشابه لونه الوردي تلك الجبال.

إزالة صورة علم ورجال الثورة العربية من على الدينار الجديد لم تمر مرور الكرام بين الأردنيين الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد ومعارض.

فاعتبر قسم منهم أن مشكلة الدينار الجديد ليست العصفور، بل "استبدال الثورة العربية وعلم الثورة العربية بالعصفور".

وتساءل آخرون .."هل استبدال علم الثورة العربية الكبرى بصورة للعصفور الوردي السينائي دلالة على المرحلة السياسية والاقتصادية القادمة للأردن الجديد"؟

ورأى البعض أن "تبديل ختم الشريف حسين ورجال الثورة العربية الكبرى بالطير الذي لا نعرفه، محاولة لطمس الهوية"

من جهة أخرى اعتبر سمير الحياري، مؤسس وناشر صحيفة عمون الإلكترونية، أن "قرار إزالة صورة الثوار وعلم الثورة العربية الكبرى ليس من شأن الأردنيين فللثورة ورثة واصحاب ومن حقهم المحافظة على إرثها او اتخاذ القرار المناسب بمصيرها في ظل التطورات التي تجري على الساحات".

واعتبر مغرد آخر أن "العصفور شيء جميل جدا. . وأن "الثورات انتهت وانتهى عصرها والعصفور يدل على الحياة وجمالها وعلى السلام وعلى الحرية".