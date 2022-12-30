بيليه: رؤساء ونجوم ينعون أسطورة كرة القدم البرازيلية والحزن يخيم على مواقع التواصل

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيليه

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي توفي قبل يومين من استقبال العام الجديد عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ونعى ساسة ومشاهير ونجوم كرة القدم العالمية النجم البرازيلي معربين عن حزنهم لفقدان الأيقونة التي فاقت إنجازاته كل التوقعات وحطمت الأرقام القياسية.

وامتلأت منصة تويتر برسائل مؤثرة عن بيليه مؤكدة أن سحره الخاص سيبقى وإن رحل بجسده عن هذا العالم.

رحيل أيقونة

تربع بيليه على عرش كرة القدم وقدم لونا جديدا ومهارات خاصة غير مسبوقة في تاريخ اللعبة.

ونشرت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه على حسابها في موقع "إنستغرام"، آخر صورة لوالدها قبل لحظات من وفاته، إذ يظهر الأسطورة في سرير المستشفى، بينما يمسك أفراد من عائلته بيده.

وعلقت كيلي ناسيمنتو على الصورة "نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام".

كما نشر حساب بيليه الرسمي على تويتر نعيا وكتب: "رسالته اليوم أصبحت إرثا للأجيال القادمة.. الحب ولا شيء غيره إلى الأبد".

وكان بيليه قد أصيب في عام 2021 بسرطان القولون، الذي تفاقم معه في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى أمس. وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الحداد الوطني ثلاثة أيام

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي

نعى رؤساء ومشاهير رحيل أيقونة كرة القدم فودعالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر "لم يكن هناك رقم 10مثله".

من جهته كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث كلمات: "اللعبة. الملك. الخلود" مع صورة لبيليه".

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نشر صورة له مع بيليه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب تحتها: "ارقد بسلام".

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أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فنشر نعيا طويلا عبر حسابه على انستغرام مقدما فيه تعازيه الحارة للبرازيل بأسرها، مؤكدا أنه مصدر إلهام للملايين وستعيش ذكراه إلى الأبد مع كل عشاق كرة القدم، ارقد بسلام أيها الملك بيليه".

صدر الصورة، Instagram

نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، أعرب عن حزنه من خلال تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر: "لقد غادرنا ملك كرة القدم، لكن إرثه سيظل خالداً للأبد".

العالم العربي ينعي بيليه

نعى العالم العربي أسطورة كرة القدم بيليه مؤكدين أن الساحر سيبقى حيا بتاريخه وبطولاته.

نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، نعى رحيل بيليه عبر حسابه على انستجرام "الوداع لأسطورة كرة القدم"

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كما شارك النجم الجزائري، رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي التغريدة التي نشرتها الصفحة الرسمية للراحل بيليه.

رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ نشر صورة بيليه عبر حسابه في تويتر .

كما أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم أن بيليه نقل الكرة إلى ما نحن عليه الآن وسيبقىالأفضل داخل وخارج الملعب

معلق الرياضة الإماراتي فارس عوض أكد أن الرياضة احتاجت إلى 50 عاما لكسر أرقامه فقط.

الإعلامي، حمد قلم، قال إن كل ما نراه الأن في الملاعب فعله بيليه منذ زمن.

المعلق الرياضي المصري حسن المستكاوي قال إن بيليه حول اللعبة من رياضة يسودها العنف إلي فن ومهارة.

الأسطورة

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، إذ حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".