رونالدو: جدل بين مغردين سعوديين ومحبي الدون بعد تعاقده مع نادي النصر .. ماذا حدث؟

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريستيانو رونالدو بعد توقيعه لنادي النصر السعودي

شن محبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوما حاداً على الدون عقب إعلان نادي النصر السعودي ضمه إلى صفوفه.

واشتعل الجدال بين محبي رونالدو الذين رأوا أنه يختتم مشواره الكبير بنهاية غير لائقة لتاريخه ومكانته، فيما احتفل المغردون سعوديون بانضمام الدون إلي فريق النصر مؤكدين أن انضمامه سينسحب على ارتفاع مستوى الدوري السعودي برمته ويسلط الأضواء على منافساته والقيمة التسويقية لفرقه في وقت تشهد فيه السعودية تغييرات اجتماعية وثقافية هامة.

ماذا حدث؟

بعد أيام من تسريبات صحفية وشائعات حول اقتراب النجم البرتغالي من التعاقد مع نادي النصر السعودي وبعد نفي رونالدو لذلك قبل أيام، أعلن النادي السعودي أمس عن تعاقده رسميا لمدة موسمين مع رونالدو، الهداف التاريخي لكرة القدم، والذي فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته مع الصحفي بييرس مورغان.

وجاء في بيان النصر أن رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر وقع عقداً تاريخياً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في العاصمة الأسبانية مدريد، يمتد العقد حتى عام 2025 ، سيرتدي اللاعب مع ناديه النصر رقم 7.

تبلغ قيمة التعاقد 175 مليون يورو في الموسم الواحد وسيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

وتجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا حيث سبق ولعب في أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

أول تصريح لرونالدو

وفي أول رد فعل له أعرب النجم البرتغالي عن تشوقه لبدء تجربة جديدة في مسيرته، بعدما وقع عقد انضمامه لنادي النصر السعودي. ونقل موقع نادي النصر عن اللاعب البالغ 37 عاما قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا". وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات"

اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي

أعرب ناشطون ومغردون عن خيبة أملهم عقب انضمام رونالدو إلى الدوري السعودي مؤكدين أنها نهاية لا تليق بمشوار اللاعب الكبير فاستنكر وليد الصفقة وتساءل عن سبب موافقة رونالدو على عرض ناد النصر السعودي

المعتصم أكد أن رونالدو خذل نفسه

أبو نايف استنكر انضمام رونالدو موضحاً أنه لن يضيف شيئاً للدوري السعودي

وليد الحربي نشر تصريحات سابقة لرونالدو أكد فيها أنه لن يلعب في أمريكا أو قطر ولا السعودية

محتفلون

على الجهة الأخرى احتفل مشجعو نادي النصر السعودي بانضمام الدون إلى صفوف ناديهم مؤكدين أنها الصفقة الأعظم في تاريخ الانتقالات السعودية

د. سعود آل سليم احتفل بانضمام كريستيانو ملقبا إياه بنصراوي

عبد الله زنان وصفها بالصفقة الأعظم في الشرق الأوسط والعالم العربي

فيما دعا سلمان الدوسري إلى تقبل المنتخبات السعودية المنافسة لفريق النصر لأن نجاحه سيحسب للدوري السعودي برمته

عبد الرحمن البيشي اعتبر انضمام رونالدو فخراً لفريق النصر

نادي النصر السعودي