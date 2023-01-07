خليجي 25: انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح البطولة يثير جدلا واتحاد الكرة يتدخل

قبل 18 دقيقة

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بخبر انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة بالعراق.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري، وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، ممثل أمير البلاد، ملعب البصرة، لحضور مراسم الافتتاح، "حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".

ونوه الاتحاد الكويتي في بيان نشره على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه نظراً لما حدث، وتضامناً مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.

وأضاف: "حفاظاً على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم سيستمر في المشاركة في فعالياتها، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي يتطلبها استمرار المشاركة، وسيتابع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له أمور المنتخب الوطني، للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث، والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم".

وتابع: "نطمئن الجماهير الكويتية على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي الموجود حالياً في مدينة البصرة، وندعو الجماهير إلى مواصلة الدعم والمساندة لمنتخبنا في البطولة، مع كل الأمنيات بالسلامة للجميع".

وبحسب وسائل إعلام محلية كويتية، فإن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، بينما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وبحسب المصدر، فإن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل سمو الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع.

وأثناء وجود الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، بينما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على أعضاء الوفد الكويتي أن يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه أعضاء الوفد إلى المطار ليعودوا إلى الكويت.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من منطقة كبار الشخصيات حيث وقع الإشكال.

فقال أحمد الميموني: "الحدث باختصار وسبب انسحاب الوفد الكويتي من الحضور، تم وصول الوفد الكويتي إلى الملعب وقبل دخولهم قاعة كبار الشخصيات والضيوف أن في قيادات عراقية وأحزاب جلست في أماكنهم المخصصة لهم اعتذر لهم وزير الرياضة ورجع الوفد إلى المطار والأخوة أعضاء الأحزاب تشاجروا مع بعض وبس".

وفي المقابل اعتبر كثيرون أن ما حدث خلال حفل الافتتاح يحدث في أي مكان في العالم.

فقال رضا سليم: "لا تظلموا العراق لا تفسدوا فرحتهم ما حدث في حفل الافتتاح قد يحدث في أية بطولة في العالم انا مع العراق حتى نهاية خليجي 25‬ حتى بعد واقعة المنصة وانسحاب الوفد الكويتي".

ومن جهته قال إياد الرفاعي: "تعليقًا على انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25‬ أقول إذا أتت الدراما من أهلها فلا غرابة، إذ لطالما تسيدت الكويت الشقيقة المشهد الدرامي في الخليج وأبدعت في حياكة القصص والمسرحيات الكوميدي منها والتراجيدي. بوركتم أهلنا في العراق‬⁩ والبصرة‬ على تنظيمكم وما منكم قصور".

وتغنى آخرون بحفل الافتتاح.

فقال المعلق الرياضي خليل البلوشي: "العراق بتاريخه، العراق بحضارته، العراق بالماضي والحاضر، العراق بمستقبل أبنائه، ابداع وحفل رائع يليق بالعراق وبطولة كأس الخليج. واحد من الأجمل عبر تاريخ البطولة شكراً على هذا الابداع في افتتاح خليجي 25".

خليجي 25

تستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج، التي انطلقت الجمعة في السادس من يناير/كانون الثاني وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة، بعد نسخة عام 1979، التي أقيمت في العاصمة بغداد.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين؛ تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.