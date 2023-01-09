سعر الدجاج: ما قصة حملة تدعو لمقاطعة شراء الدواجن في مصر لمدة شهر؟

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أزمة أسعار الدجاج في مصر

أثار ارتفاع أسعار الدجاج في مصر وتفاوتها لدى البائعين في الأسواق الشعبية والمحال التجارية المختلفة، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمقاطعة شراء هذا المنتج.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تراوحت أسعار كيلو الدجاج الأبيض يوم الأحد بين 60 إلى 62 جنيها، أما الدجاج "البانية" فسجل سعر الكيلو منه 130 جنيها.

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وأطلق ناشطون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت لمقاطعة شراء الدجاج لمدة شهر، بهدف الضغط على الجهات المعنية وعلى تجار القطاع، للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.

وقد لاقت الحملة رواجاً واسعاً بين المغردين، الذين عبر بعضهم عن الأمل في نجاح حملة المقاطعة وذلك للضغط على التجار للسيطرة على الأسعار.

واعتبر كثيرون أن "الحل بيد الشعب فلو قاطع الدجاج واللحوم والأسماك لمدة أسبوع وليس شهرا، سيخسر التجار وستكسد بضائعهم".

وقال البعض إنهم "لن ينتظروا أن تقوم الحكومة بواجباتها"، واقترحوا "أن تشمل حملة المقاطعة منتجات أخرى".

وتداول ناشطون صورة لمنشور علق على باب محل للدواجن، وكتب عليه "أغلقنا بسبب الغلاء".

وفي تصريح حول غلاء الأسعار، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في مصر إن "إعلان بعض أصحاب محال الدواجن الإغلاق بسبب ارتفاع الأسعار غير مبرر لأنهم لم يتضرروا ويضيفون هامش ربحهم على ثمن التكلفة".

وبدأ البعض في كتابة أسعار الدجاج المنخفضة في الأعوام السابقة.

سعر العلف والدولار

من جهة أخرى شكك آخرون بنجاح وفعالية حملة المقاطعة بسبب "ارتباط ارتفاع سعر العلف بسعر الدولار".

واعتبر مغردون آخرون أن "المقاطعة لن تجدي نفعا بل يمكن أن ترفع أسعار أشياء أخرى" وأن "المقاطعة قد تؤذي العمالة في تلك القطاعات التي أغلب من يعمل بها من المحتاجين للعمل".

وفي برنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر قال الإعلامي عمرو أديب إن "الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا للإفراج عن السلع من الموانئ، وعلى رأسها الأعلاف، بسبب الجنون الذي أصاب أسعار الدواجن والبيض".

أزمة مستمرة