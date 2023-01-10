جورج وسوف يطلب من شيخ أن يتلو آيات من القرآن الكريم في عزاء نجله وديع والشيخ يعلق

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، جورج وسوف يطلب من شيخ أن يتلو آيات من القرآن الكريم في عزاء نجله وديع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ ياسر الصالح وهو يتلو آيات من القرآن الكريم في عزاء نجل المطرب السوري جورج وسوف بمسقط رأسه كفرون في سوريا.

وبحسب ما تم تداوله، فإنّ تلاوة الآيات جاءت بطلب مباشر من سلطان الطرب جورج وسوف.

وفي تصريح له، قال الشيخ ياسر الصالح "إنها ليست المرة الأولى الذي يطلب منه وسوف ذلك، فقد سبق أن طلب منه تلاوة سورة مريم في عزاء والدته سابقا".

ولفت الصالح إلى أن الفنان جورج وسوف "يحفظ من كتاب الله، وعندما قرأت له سورة مريم في إحدى الزيارات السابقة كان يرددها معي".

وأعلن الفنان السوري، جورج وسوف، في وقت سابق عن وفاة نجله "وديع" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الأمر الذي ترك حزنا واسعا بين متابعيه.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل

وقد أثارت قراءة القرآن في عزاء نجل أبو وديع تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث كثيرون عن العيش المشترك بعد ظهور الشيخ وإلى جانبه قسيس يردد الترانيم، في رسالة منهم عن الوحدة الوطنية، وأن هناك دائمًا تسامح ومحبة بين الأديان السماوية.

وتساءل آخرون عن ديانة جورج وسوف، بعد تداول مقطع من مقابلة سابقة مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وقال حينها أبو وديع: "أنا مش مسيحي وأقيم الأذان في بيتي".

بينما انتقد مغردون كل من سأل عن ديانة المطرب جورج وسوف.

فقالت سحر ناصر: "مقزز ومثير للاشمئزاز الشخص الذي يُعلّق على أحزان الناس ومصيبتهم ومأساتهم وقهرهم وهم يصرخون ويُعايرهم بأنه من ديانة أخرى. لا دين لك إذا لم تكن رحيماً ولم يدمع قلبك لمشهد موت ابن يدفنه أبوه وأمه".

طقوس الجنازة

كما ثار جدل بين مغردين حول طريقة حمل النعش وطقوس الجنازة عند مسيحيي لبنان. البعض انتقدها والبعض الآخر دافع عنها.

فقال علوة محمد: "الجنازة لها جلالها واحترامها في كل بلدان العالم إلا عند مسيحيي لبنان. جنازة صباح وبعدها جنازة جورج الراسي والآن جنازة ابن جورج وسوف. أنا لا أعرف كيف يرقصون بالنعش على أنغام الموسيقى؟".

لكن الرد أتى من روزا الذي قال: "استنكروا طقوس جنازة ابن جورج وسوف وحمدوا ربنا على نعمة الإسلام وهم أصلا لا يفهمون لماذا فعلوا ذلك ... اليوم أبو وديع طلب من شيخ أن يقرأ قرآنا في العزاء، قلم يعجبهم ذلك أيضا وشتموا الشيخ الذي قرأ".

وتلقى جورج وسوف السبت الماضي عزاء نجله الأكبر وديع، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور لمواساته، ومنهم هيفاء وهبي ونجوى كرم ونانسي عجرم وعابد فهد وناصيف زيتون والإعلامي نيشان وغيرهم من النجوم.

فقالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: "خبر يوجع القلب وديع جورج وسوف‬ لروحك السلام الله يصبّر قلبك أبو وديع الوجع كبير والفراق صعب".

ومن جهته علق الممثل السوري عابد فهد قائلا: "خبر محزن الله لا يفجع أحدا بأولاده الله يصبر قلبك ويعطيك القوة أبو وديع ليكن ذكره مؤبداً".

وديع جورج وسوف