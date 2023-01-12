كأس الخليج 25: بين "الخليج العربي" و "الخليج الفارسي" انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. وإيران تستدعي السفير العراقي بسبب التسمية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيران تستدعي سفير العراق احتجاجا على تسمية "الخليج العربي"

أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قضية الاسم المعتمد لمنطقة الخليج (العربي/الفارسي) إلى الأضواء مجدداً وهذه المرة من بوابة العراق قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وتفاقم الخلاف بين إيران والعراق بعد استدعاء السفير العراقي في طهران احتجاجا على استخدام "الخليج العربي"، بدلا من "الخليج الفارسي" الذي تعتمده طهران.

واستدعت إيران، الأربعاء، السفير العراقي لديها نصير عبد المحسن، احتجاجا على تسمية خليجي 25 ببطولة الخليج العربي لكرة القدم، والتي أعطيت إشارة انطلاقها، الجمعة، بالعراق بمشاركة 8 منتخبات عربية.

وزير الخارجية الإيراني

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير العراقي لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية لـ"مصطلح وهمي"، بحسب وصفه، بدلا من مصطلح "الخليج الفارسي"، مضيفا: "وعكسنا حساسية الشعب الايراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلى الجانب العراقي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد عبداللهيان، أنه "على الرغم من أن لدينا علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع، واستدعينا السفير العراقي لدى طهران إلى مقر وزارة الخارجية، للتأكيد على حساسية الشعب الإيراني، تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والإعلان عنها إلى الجانب العراقي".

ونقلت وسائل إعلام عن نواب في مجلس الشعب الإيراني، تنديدهم بتصريحات السوداني، وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لاستخدامهما مصطلح "الخليج العربي"، على هامش ترحيبهما باحتضان البصرة فعاليات بطولة "خليجي 25".

وقال النائب الإيراني، ولي الله بياتي، إن الصدر والسوداني استخدما، في "إجراء عجيب، مفردة الخليج العربي المزيّفة بدلاً من تسميته الأصلية الخليج الفارسي، الذي كان بهذا الاسم على مرِّ الدهور والعصور وسيبقى إلى الأبد".

وأضاف "غير راضٍ عن إطلاق مثل هذه المفردات"، ودعا البرلماني الإيراني، الصدر والسوداني إلى "الاعتذار عمّا حدث".

رئيس الوزراء العراقي

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ومن جهته، وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تاريخية وقائمة على القواسم المشتركة الثقافية والدينية والاجتماعية.

وقال السوداني خلال مقابلة مع مجلة "بيلد" الألمانية أن "العلاقة تاريخية وتربطنا حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلو متر وهنالك مشتركات ثقافية ودينية واجتماعية وإيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات داعش الإرهابية والعلاقة إيجابية وضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".

وحول علاقات العراق الإقليمية قال: إن "العراق لن يكون طرفاً في سياسة المحاور في المنطقة والعالم ويعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار، ونطرح أيضا أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع، وأيضا تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية وبتقديري من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر لأن من شأن ذلك أن ينعكس على أمنه و أمن المنطقة إيجاباً".

مقتدى الصدر

وأثار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب استخدامه مصطلح "الخليج العربي" خلال ترحيبه بالمنتخبات العربية المشاركة ببطولة خليجي 25.

وقال الصدر في بيان نشر على صفحته الرسمية بتويتر: "بسمه تعالى، ضيوفنا العرب الأكارم، من دول (الخليج العربي) مرحبا بكم.."

وتابع قائلا: "أهلا وسهلا بالعرب في عراق الأولياء الصالحين أهلا بكم في بصرتكم الغراء.. فيا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.. فعلى الجميع مراعاة ذلك فالعراقيون أهل ضيافة وكرم.."

وأضاف: "كما أشير لوجوب تجنب الصراعات والخلافات والفساد فذلك مضر بسمعة العراق والعراقيين.. كما ولا بأس بمراعاة الجمهور في حضورهم للمباريات ولا سيما مباريات المنتخب العراقي بأن يكون إما مجانيا أو بأجور رمزية.."

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قبل عدة أيام، أنه بصدد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجاً على تسمية خليجي 25 ببطولة الخليج العربي لكرة القدم. وكشفت الهيئة الكروية الإيرانية أنها ستسلم "وثائق غير قابلة للشك بشأن هذه القضية إلى "فيفا" من أجل حملها على "إصلاح الأخطاء غير المناسبة" في استخدام الأسماء، التي تتعارض مع الأعراف الدولية، وفق الوكالة الإيرانية.

مواقع التواصل الاجتماعي

الجدل حول تسمية الخليج انعكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال أحمد عبد السادة: "إيران تطل على خليج عُمان لكنها لا تسميه خليج إيران، والهند تطل على بحر العرب لكنها لا تسميه بحر الهند، وإندونيسيا تطل على المحيط الهندي لكنها لا تسميه المحيط الإندونيسي. لماذا؟ لأن هذه التسميات رسمية ومثبتة في الأمم المتحدة، اسم الخلیج الفارسي‬ مثبت كذلك، ولا يحق لأي دولة تغييره".

وتناقل كثيرون تصريح للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وهو يقول الخليج الفارسي.

فقال فيصل: "الرئيس العربي المصري الأسبق جمال عبدالناصر: نحن مع القومية العربية مجتمعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي، تعليق زعيم عروبي قومي لم يُسمِّه الخليج العربي‬ وما خوّنه العرب ولا الأعراب، اش حدا ما بدا".

وفي المقابل رفض كثيرون تسمية الخليج بالفارسي مؤكدين أنه عربي وسيبقى عربيا على حد قولهم.

فقال ليث شبر: "ارفعوا هاشتاق الخليج العربي‬ لأن الجماعة مزعوجين من اسم البطولة ومزعوجين من هذا اللي جايصير بالبصرة ‏20 سنة يشتغلون على أيرنة البصرة والعراق وبلحظة شافوا شغلهم راح فاشوشي العراق عربي خليجي وسيبقى عربي خليجي والخليج عربي وسيبقى عربي".