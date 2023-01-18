المسجد الأقصى: لماذا استدعت السلطات الأردنية سفير إسرائيل لديها؟ وكيف كان رد فعل المغردين؟

18 يناير/ كانون الثاني 2023، 18:52 GMT آخر تحديث قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Photoshot التعليق على الصورة، السفير الأردني يتجول في المسجد الأقصى

تفاعل نشطاء ومغردون مع مقطع فيديو متداول يظهر اعتراض شرطي إسرائيلي لطريق سفير الأردن إلى المسجد الأقصى.

وأعرب مغردون عن دهشتهم من هذه الحادثة، التي تعد الأولى من نوعها، إذ جرت العادة على دخول المسؤولين الأردنيين بيسر وسهولة إلى المسجد الأقصى دون الحاجة إلى تصاريح، بما أن الأقصى يقع تحت إدارة وزارة الأوقاف الأردنية.

ومن جهة أخرى، اعتبر مدونون ومغردون أن هذه محاولة إسرائيلية جديدة لفرض زيادة في سيطرتها على المسجد الأقصى ومحيطه.

ماذا حدث؟

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير إسرائيل لدى عمان، إيتان سوركيس، إلى مقرها يوم الثلاثاء إثر قيام اعتراض فرد من الشرطة الإسرائيلية لطريق السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، لدى دخوله المسجد الأقصى.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، وهو ما اعتبرته عمان "محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد، والمساس بمكانة الأردن كراع للمقدسات في القدس".

ومن جهة أخرى، نفت الشرطة الإسرائيلية منعها سفير الأردن من دخول المسجد الأقصى.

بيان الخارجية الأردنية

وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أكدت فيه أنه "تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته".

وأضاف البيان أن الرسالة "أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى".

وبحسب البيان، فقد تم التذكير بأن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه".

بيان الشرطة الإسرائيلية

إلا أن الشرطة الإسرائيلية تحدثت عن "معلومات مضلّلة"، وقالت في بيان لها إن "مدير إدارة أوقاف القدس وصل برفقة السفير الأردني لدى إسرائيل إلى جبل الهيكل دون التنسيق مع الشرطة".

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن "شرطيا رآهما دون معرفته بالزيارة أو بأهمية الشخصيتين ونبّه رئيسه وانتظر التعليمات، مبقيا الشخصين قيد الانتظار".

وجبل الهيكل هي التسمية الإسرائيلية لمنطقة المسجد الأقصى وفق التسمية العربية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه "لم يتم منع السفير من إجراء الزيارة، لكنه هو من قرر المغادرة بمبادرة شخصية منه ولو كان انتظر قليلا لكان دخل الموقع".

عودة السفير إلى الأقصى

وبعد ساعات قليلة على اعتراض السفير الأردني غسان المجالي واستدعاء السفير الإسرائيلي عاد المجالي مجدداً إلى المسجد الأقصى وتجول في ساحاته، في إشارة إلى التمسك بالوصاية الأردنية عليه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية.

وتزامنت هذه الحادثة مع قمة فلسطينية أردنية مصرية في القاهرة شددت على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤونه".

تفاعل عبر مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على منع السفير الأردني من دخول الأقصى.

ونشر عدد من النشطاء والمراكز الحقوقية مقاطع فيديو لتجول السفير الأردني في تل ابيب غسان المجالي بعد استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي.

في حين انتقد آخرون ما فعلته السلطات الإسرائيلية، مثل علي العتيبي الذي قال إن "السلطات الإسرائيلية تخرق بنود اتفاقات السلام".

كما شدد مغردون على أن "القدس عاصمة فلسطين وأن الأردن هو الوصي الدستوري على المسجد الأقصى".

ونظر مغردون آخرون للأمر من منظور الكرامة الوطنية. فقال عصام سكرية إن "كرامة السفير من كرامة كل أردني".

انتقادات للسلطات الأردنية

وفي المقابل، اتهم نشطاء السلطات الأردنية بالتقاعس عن أداء مهامها، ورأى بعض المغردين أن "الوصاية الهاشمية بمثابة وصاية شكلية على الأقصى".

ورأى بعضهم أن "الأردن هو أكبر المستفيدين من وجود القوات الإسرائيلية في القدس".

كما رأى بعض المدافعين عن القضية الفلسطينية أن استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي إجراء غير كاف "ولا يقارن بمقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي".

الوصاية الأردنية على الأقصى