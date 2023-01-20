نجيب ساويرس: مغردون يهاجمون الملياردير ورجل الأعمال المصري بسبب تغريدة فما قصتها؟

قبل 50 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

شن مغردون ونشطاء وإعلاميون حملة هجوم واسعة ضد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بعد سلسلة تغريدات أثارت تساؤلات حول دوافعه وعلاقته مع النظام في مصر.

فقد وجه الملياردير المصري انتقادات للأوضاع الاقتصادية في مصر وللرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وتأميمه لقناة السويس.

وهذه ليست أول مرة يخوض فيها ساويرس هذا السجال مع نشطاء وإعلاميين، وخاصة بعد انتقاداته المتكررة للنظام المصري في الفترة الأخيرة، رغم احتفاظه بعلاقات جيدة مع السلطات على مدار أعوام.

ماذا قال ساويرس؟

يوافق الـ15 من يناير كانون الثاني ذكرى ميلاد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عندما يحتفي به مناصروه ومحبوه. ومن بينهم المحلل السياسي المصري حسن نافعة، الذي غرد عبر حسابه قائلا: "أثر عبد الناصر سيظل في ذاكرة كل من آمن به نظرا لانحيازه الدائم للفقراء".

فما كان من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلا أن شن هجوما حادا ردا على تغريدة نافعة، وانتقد العديد من الأحداث في هذه الفترة، ومنها تأميم قناة السويس وحرب اليمن وحرب 1956.

وقال ساويرس: "أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين وعذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن وكارثة 67 عندما فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسورا من سيناء؟ أين كانت كرامة مصر وقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله وسقطت الشيوعية في روسيا؟".

وفي تغريدة لاحقة انتقد ساويرس تأميم قناة السويس في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وقال إنه "بدون تأميم القناة كانت ستعود لمصر دون ديون أو قيام حرب 1956".

وقبل بضعة أيام انتقد ساويرس الإعلان عن شهادات ادخار بعائد 25%، في إشارة إلى "تأثير هذه الشهادات السلبي على الاستثمارات في مصر وخفض التصنيع والإنتاج".

ساويرس والإعلام المصري

وقبل شهر تقريبا، أعاد ساويرس نشر تغريدة تضم صورة تعبيرية لعدد من الإعلاميين المصريين وهم يحملون طبولا، مما أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعت تلاسنا بين الإعلاميين الذين ضمتهم الصورة ورجل الأعمال.

وتضم الصورة كلا من عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على "إم بي سي مصر"، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البد، والإعلامي توفيق عكاشة الذي كان يقدم برنامجا على قناة الفراعين قبل إغلاقها، والإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، والإعلامي معتز عبد الفتاح مقدم برنامج 90 دقيقة.

وقد أثار ذلك حملة هجوم واسعة شنها ضده إعلاميون ونشطاء قبل أن يعتذر بحسب مصادر إعلامية محلية في مصر. وأكد ساويرس وقتها أنها "أزمة غير مقصودة على الإطلاق" وأنه "لم يقصد الهجوم على أي أحد"، كما أشار إلى أن "هناك صداقة تجمعه مع الإعلامي عمرو أديب".

نقد لاذع

كما تعرض ساويرس لهجوم حاد بعد انتقاده للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وكان من بين مهاجميه الكاتب المصري مصطفى بكري الذي قال إن "ساويرس من حقه التنفيس عن حقده لعبد الناصر ودعاه في تغريدة إلى حوار مشترك في لقاء تليفزيوني حول الموضوع.

ورأى إسلام جلال أن "انتقاد ساويرس لعبد الناصر والسيسي له مآرب أخرى غير معروفة من بينها مثلاً ترشحه للرئاسة".

وتساءل مغردون عن "سبب تحدث ساويرس بحرية دون أي رد فعل رسمي من السلطات المصرية؟".

ورداً على انتقاده لقناة السويس تساءل مغرد مندهشاً "ألا يعلم ساويرس أن البريطانيين كانوا يحتلون مصر؟ عن أي عقود يتحدث؟".

ودافع مغردون عن الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وأكدوا "أن هناك العديد من المميزات التي تغلب سلبياته، ومن أهمها التعليم المجاني، وقانون الإصلاح الزراعي".

داعمون لساويرس

ومن جهة أخرى، دافع مغردون عن نجيب ساويرس، وأكدوا "أن لديه من الخبرة ما يؤهله أن يصبح وزيراِ للاقتصاد المصري".

فيما أشاد البعض "بوطنية نجيب ساويرس".

كما أشارت مغردة إلى "خطة إخوانية قديمة للتخلص من نجيب ساويرس ومن رجال أعمال آخرين".

بينما وجه مغرد آخر سؤالا لساويرس عن "مدى جاهزيته لتقبل منصب رئاسة الوزراء في مصر إن عرض عليه، وهل سيستطيع حل مشاكلها الاقتصادية؟".

عائلة ساويرس