مغردون خليجيون يغضبون بعد اتهام نصر الله للسعودية بعدم دعم لبنان.. ماذا حدث؟

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

هجوم لاذع شنه مغردون خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لحديث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حول تقديم الخليج مساعدات إلى مصر وعدم دعم لبنان.

وتدفقت التغريدات المنتقدة لخطاب نصر الله إذ تساءل نشطاء عن أسباب طلب نصر الله للمساعدة من السعودية وهو الذي كان دائم الهجوم عليها من قبل. تزامن الهجوم مع رد القاهرة الغاضب على تصريحات نصر الله التي وصفتها بالعبثية.

ماذا حدث؟

فجرت تصريحات نصر الله غضب مصر بعد حديثه حول الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتوقعات بدعم خليجي لمصر في مقابل عدم مساعدة لبنان. وضرب نصر الله في كلمته مثالا بمصر التي تطبع العلاقات مع إسرائيل وتقترض من صندوق النقد الدولي ومع ذلك أحوالها الاقتصادية غير جيدة؟ معيبا على دول الخليج التخاذل عن مساعدة لبنان في مقابل مساعدة مصر. ثم تساءل هل مصر أهم من لبنان عند الخليج؟ وكان نصر الله قد أكد في تصريحات سابقة أنه طالما الحالة الاقتصادية لإيران جيدة يظل حزب الله بخير.

الخارجية المصرية ترد

صدر الصورة، Photoshot التعليق على الصورة، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

تصريحات نصر الله أثارت حفيظة القاهرة التي سرعان ما ردت على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ووصفت التصريحات بأنها عبثية، ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما نشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك منشورا ذكرت فيه: "تعليقاً على تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر: المتحدث باسم وزارة الخارجية: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة.. ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".

اشتعال مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الرافضة لحديث نصر الله الذي اتهم الخليج بدعم مصر وإهمال لبنان في أزمته الاقتصادية.

مفرج بن شوية اعتبر حديث نصر الله فظاً لأنه لطالما هاجم السعودية والان يطلب دعم بلاده بدلاً من إيران التي كان يتغنى بها.

شهيرة طاهر نشرت جزءاً من خطاب نصرالله مؤكدة أنه عبثي ولا معنى له

منذر الشيخ مبارك قال إن حديث حسن نصر الله تغير وبدا كأنه يطلب المساعدة للبنان بعد أن كان يقول إن لهم مكانة كبيرة في إيران.

عبد الله أشار إلى أن نصر الله يدير ظهره لما يحدث في لبنان لكنه يراقب ما يحدث في مصر

مدافعون

في المقابل دافع آخرون عن نصر الله ودشنوا وسم باقون معك نحمي ونبني مؤكدين على وطنيته ومواقفه الشجاعة في حب لبنان

آخرون أكدوا على شرف وأمانة حسن نصر الله