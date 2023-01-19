حضر السيسي وغاب محمد بن سلمان: تساؤلات حول القمة التشاورية الخليجية وغياب السعودية والكويت

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القادة العرب أثناء انعقاد قمة أبوظبي

ما أن أعلنت الإمارات البيان الختامي لقمة أبوظبي، التي استضافتها العاصمة الإماراتية، الأربعاء، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات وبعض دول الخليج بتساؤلات عن أسباب غياب ولي العهد السعودي.

فقد تكهن مغردون بوجود خلافات بين السعودية وحليفتها الأولى الإمارات، في حين أكد آخرون أن السعودية غابت لوضعها شروطا جديدة في ملف المساعدات للسلطات المصرية، فيما لفت فريق ثالث إلى أن الاجتماع بحث التهديدات الإيرانية في المنطقة بعيدا عن أية خلافات خليجية.

ماذا حدث في القمة؟

أُسدل الستار على القمة الخليجية العربية العاجلة التي استضافتها أبو ظبي وشارك فيها كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إلى أنها "قمة تشاورية لتعزيز العلاقات بين دول الإخوة المشاركين وسبل وبحث مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات" دون الخوض في أي تفاصيل في الاجتماع.

لم يستمر الاجتماع سوى بضع ساعات وغاب عنه العاهل السعودي وولي عهده، ووصفته الإمارات بـ"الأخوي التشاوري".

وبحسب البيان الإماراتي فقد "بحث القادة خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء".

كما "استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة".

وكانت الدعوة لعقد هذا اللقاء تأتي بعد أقل من 24 ساعة على القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، وجمعت الرئيس المصري بنظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تباحثوا حول "تطورات القضية الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من مستجدات وانتهاكات إسرائيلية من حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة".

تفاعل عبر مواقع التواصل

وقد تساءل مغردون عن أسباب غياب السعودية ووجود عمان؟

ورأى آخرون أن "اختلاف السياسات بين أبوظبي والرياض سبب تغيب الأخيرة عن الاجتماع".

وقال تركي شلهوب إن "العلاقات بين محمد بن زايد وبن سلمان متدهورة جدا بسبب اليمن والنفط وسيئة مع مصر بسبب تيران وصنافير".

"لا خلافات"

ومن جهة أخرى، نفى مغردون وجود أي خلاف بين الإمارات والسعودية، وأكدوا أن "محمد بن سلمان في الولايات المتحدة لحضور اجتماع آخر هناك".

فيما رأى آخرون أن "الإمارات والسعودية حلفاء ووجود إحداهما يغني عن الأخرى".

ونفت نسرى برهام وجود أي خلاف بين مصر والسعودية، وأكدت أنه "كان هناك لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري قبل أيام".

ورأى الكاتب السوري محمد الهويدي أن من يروجون عن وجود خلاف سعودي إمارتي بسبب غياب السعودية عن قمة أبوظبي "مغرضون وواهمون" وأن "العلاقات بين البلدين شامخة وراسخة".

إيران وتهديد الخليج

لكن فريقا ثالثا ربط بين القمة التشاورية الخليجية في أبوظبي والملف الإيراني في المنطقة.

ورأى محمد مظفر أن "الاجتماع ناقش التهديدات الإيرانية المحتملة للخليج".

علاقات الإمارات والسعودية