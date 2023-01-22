جوي أوردز: انقسام حول الحفل..."مبهر" أم "عشوائي"؟

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Joy Awards التعليق على الصورة، بعض الفائزين

أثار حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards 2022 الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، جدلا وانقساما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقيم الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي، الذين تم تكريمهم بجوائز "الأفضل" لهذا العام.

"حفل مبهر"

وبموازاة الحفل أطلق مغردون وسم #JoyAwards للحديث عنه ومناقشة العديد من التفاصيل التي حدثت خلال تلك الليلة.

وعبر كثيرون عن شعورهم بالفخر والسعادة لرؤية العديد من الأسماء العالمية والعربية على أراضي المملكة وعن انبهارهم لاهتمام المنظمين بكافة التفاصيل.

ووصف آخرون الحدث بـ الممتع و "غير العادي".

ونشر ناشطون صورا لهم مع عدد من النجوم المشاركين بالحفل واصفين ما حصل بأنه "يوم للتاريخ في قطاع الترفيه السعودي"

"حفل عشوائي"

من جهة أخرى وجه كثيرون سهام النقد للحفل ومنظميه، فانتقد البعض "الاعتماد فقط على تصويت الجمهور" لحسم الجوائز.

وتساءل آخرون عن الهدف من الحفل وتوجهه، فهل هو فني؟ أم رياضي؟ أم مسرحي؟

وفي نفس السياق قال مغرد أنه على الرغم من التنظيم والحضور و الأجواء المبهرة إلا أن طريقة توزيع الجوائز لم تعتمد الشفافية

وعن غياب عدد من الفنانين العرب تساءل بعض المغردين أين نوال الزغبي، وإليسا وأحلام وغيرهم..

وردا على تلك التساؤلات قالت الفنانة الإماراتية أحلام: "أنا كنت من أوائل المدعوين لكني اعتذرت بسبب حفلي وللاسف حفلي تأجل بسبب الأمطار في نفس يوم الحفل".

تحول اجتماعي وثقافي

تشهد السعودية في الأعوام الأخيرة تحولا كبيرا في المشهد الثقافي والفني والاجتماعي.

وقد أثار ذلك جدلا بين أنصار المدرسة القديمة المحافظة والإصلاحيين الجدد، الذين يريدون السعودية أكثر انفتاحاً وعصرية عن ذي قبل.