علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي: إعادة تكليفه تثير جدلا وتذكر بـ"غرق 7 مليارات دينار"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حادثة غرق 7 مليارات دينار لا تزال محفورة في أذهان العراقيين

أثار قرار محمد السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب "الإخفاقات المالية"، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة.

وكان العلاق قد شغل المنصب لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020. وعقب تعيينه تعهد العلاق "بسقف زمني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي".

ويأتي قرار السوداني بإعادة تكليف العلاق استباقا لتظاهرات دعا إليها ناشطون عراقيون، ظهر الأربعاء، أمام البنك المركزي العراقي، للتنديد بأزمة تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، والتي بلغت ذروتها عند 1660 دينارا للدولار، وهو رقم لم يسبق تسجيله في العراق منذ نحو 19 عاما.

حادثة غرق 7 مليارات دينار

وأعاد نبأ إعادة تكليف العلاق في منصب محافظ البنك المركزي في العراق، تذكير العراقيين بحادثة تلف سبعة مليارات دينار عراقي عام 2018.

وقد ارتبط اسم العلاق بتلك الحادثة عندما "تسربت مياه الأمطار إلى داخل البنك المركزي وتضررت الأوراق النقدية بنسبة 100%" بحسب تصريح البنك المركزي والحكومة العراقية وقتها.

وأثار إعلان البنك المركزي العراقي تلف 7 مليارات دينار في حينها موجة سخرية في أوساط العراقيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

لكن الرواية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، قالت إن الحادثة تعود إلى عام 2013.

وفي نفس السياق أعاد مغردون نشر مقطع فيديو للعلاق وهو يتحدث عن حادثة غرق الأوراق النقدية.

"تصحيح الخطأ بالخطأ"

وقد انتقد كثيرون قرار حكومة السوداني إعادة علي العلاق لمنصب محافظ البنك المركزي، واعتبروا أنه "لا يمكن تصحيح الخطأ بالخطأ".

وتساءل آخرون بسخرية: "لماذا أعيد العلاق لإدارة البنك المركزي ونحن في فصل الشتاء الممطر؟ ألا تخشى السلطة من تكرار غرق الأموال مرة أخرى؟".

ونشر مغرد آخر صورة ساخرة لغواص مع تعليق: "صورة من داخل البنك المركزي بعد شهر على تنصيب العلاق".

ورأى البعض بسخرية أيضا أن "توقيت إعادة علي العلاق لمنصب محافظ البنك المركزي ممتاز بتزامنه مع موسم المطر في العراق".

"إدارة ناجحة"

وفي المقابل، اعتبر البعض أن "العلاق نجح سابقا في إدارة البنك بنجاح، وأن الدمار حصل في الفترة التي تلت فترة شغله للمنصب"، معتبرين أنه يجب عدم الحكم قبل النتيجة.

وفي نفس السياق، رأى آخرون أن "إعفاء محافظ البنك المركزي خطوة لابد منها بعد فشل سياسة البنك منذ تولي محافظ التيار وتداعياتها على الوضع المالي والاقتصادي، وإعادة العلاق خطوة لتصحيح الأوضاع اعتمادا على خبرة العلاق وسياسة الاستقرار التي كانت سائدة أثناء تقلده المسؤولية".

من هو علي محسن العلاق؟