النصر السعودي: خيبة أمل مشجعيه بعد خسارة ناديهم رغم وجود النجم العالمي رونالدو

قبل 16 دقيقة

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موجة استياء واسعة ومشاعر خيبة وغضب تسود معظم ما تداوله مشجعو نادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خسارة ناديهم أمام نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس "السوبر السعودي" رغم تعاقده مع النجم العالمي كرستيانو رونالدو في صفقة "خيالية".

خيبة أمل

فبعد خسارة النصر أمام الاتحاد الخميس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد ، انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر مشجعي نادي النصر وهم يخلعون قمصان ناديهم تعبيراً عن خيبة أملهم.

وبهذا سيواجه نادي الاتحاد، في النهائي، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، نادي الفيحاء، الذي أقصى الهلال بطل كأس السوبر السعودي الماضي.

أداء رونالدو

يبدو أن مدرب نادي النصر، رودي غارسيا، قد حمل النجم البرتغالي جزءاً من المسؤولية عن اقصاء فريقه من كأس السوبر.

حيث قال غارسيا في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن "من الأمور التي غيرت مجريات المباراة فرصة كريستيانو رونالدو الضائعة في الشوط الأول"، في إشارة إلى الفرصة الثمينة التي أهدرها رونالدو في الدقيقة الـ43 من اللقاء.

بينما رأى بعض رواد مواقع التواصل أن رونالدو قد "فشل في امتحانة الأول" مع النصر السعودي، بعد أن كانت جماهير النصر قد عولت عليه لتجاوز نصف نهائي الكأس بالفوز على نادي الاتحاد، وانتقدوا المستوى الذي ظهر به خلال المباراة.

لكن في المقابل أشار آخرون إلى أن أولئك المنتقدين يراقبون وينتقدون "كل تحركات" رونالدو، واستغربوا من عدم تحلّيهم ببعض من الصبر، خاصة وأن النجم البرتغالي لم يلتحق إلا منذ فترة وجيزة بالنادي السعودي.

عرقلة "عنيفة"

ومن بين ما أثار الجدل أيضاً في المباراة التي جمعت النصر بالاتحاد كانت العرقلة التي وصفت بالعنيفة من قبل لاعب الاتحاد حمدان الشمران ضد كرستيانو رونالدو.

إذ أثارت هذه العرقلة مخاوف حول تعرض "الدون" للإصابة ودفعت ببعض المتابعين إلى مطالبة إدارة النصر بـ"تقديم دعوى في النيابة العامة ضد لاعب الاتحاد الذي اعتدى على رونالدو".

لكن على الجانب الآخر، كان هناك من دافع عن الشمران لاعب الاتحاد، واصفين العرقلة بأنها كانت "تدخلاً عادياً"، وبأن رونالدو "ليس على رأسه ريشة هو أو فريقه".