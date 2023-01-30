طاليس: يثير غضب المغاربة بعد اتهامه بـ"الإساءة" للمرأة المغربية، فما القصة؟
تصدر اسم النجم الكوميدي المغربي "عبد العالي لمهر"، المعروف بـ"طاليس"، مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد اتهامه "بالإساءة" للمرأة المغربية.
وجاء ذلك بعد وصلة فكاهية قدمها طاليس خلال حفل تكريم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ولاعبيه نظير إنجازهم بكأس العالم قطر 2022، وبحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، ووزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد، إلى جانب اللاعب يحيى جبران، ويحيى عطية الله، ورضى التكناوتي، بالإضافة إلى فعاليات رياضية أخرى.
وفي فقرة كان من المفترض أن تكون فكاهية، أدلى عبد العالي لمهر بتصريحات مهينة، إذ تطرق للحديث عن "المشجعات المغربيات خلال كأس العالم مستخدما عبارات تحط من قيمة المرأة وتحرض على التحرش".
سناء عكرود
وقد أثارت تصريحات طاليس ردود فعل غاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لدرجة أخرجت الفنانة سناء عكرود عن صمتها، من خلال تدوينة عبر موقع "إنستغرام".
وكتبت عكرود: "النكتة أو الموقف الكوميدي تركيبة نفسية ولغوية خطيرة تكمن خطورتها في حساسيتها".
قصص مقترحة نهاية
وأضافت: "خيط رفيع وهش يفصل الكوميديا عن السخافة، النكتة عن الشتيمة، فاحذروا من وسائلكم ولغتكم، فإما تكرم ثقافتنا وتربيتنا أو تفضح عاهاتنا واختلالاتنا الاجتماعية والنفسية".
طاليس
وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر كثيرون أن كلمات طاليس تحمل إهانة كبيرة للمرأة المغربية.
كما شجب وندد عشرات النشطاء المغاربة بما صدر عن طاليس، وطالبوه "بتقديم اعتذار رسمي للمرأة وعدم التطاول عليها في عروضه الكوميدية"، وأكدوا أنه "تجاوز الخطوط الحمراء".
واعتبر آخرون أن ما قام به طاليس يشبه "برداءته ما يعيشه المغاربة على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي".
التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان
- ومن جهتها أصدرت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بيانا تضامنت من خلاله مع المرأة المغربية ضد طاليس.
- وجاء في البيان "تابعت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش بشكل مؤسف خرجت الفنان والملقب "طاليس" في إحدى الحفلات التي أقيمت على شرف اسود الأطلس قبل يومين من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته العناصر الوطنية في مونديال قطر 2022 بوصول المنتخب المغربي لدور النصف النهائي هذا الحفل الذي حضره رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني المغربي وبعض اللاعبين للمنتخب المغربي وأيضا مسؤولين حكوميين ورياضيين وأيضا وسائل الإعلام الوطنية عرف خرجة غير موفقة وغير مبررة من الفنان "طاليس" الذي أهان فيها المرأة المغربية في وصلة فكاهية بشكل مقزز وأمام أنظار ومسمع الحضور".
- وتابع البيان "وعليه فإن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش تندد بأشد العبارات على هذا التصرف اللاأخلاقي من طرف الفنان" طاليس "الذي احتقر فيه المرأة المغربية والتي تعتبر من ركائز مجتمعنا وفي حياتنا لأنها تمثل الأم والأخت والابنة ولولاها لما كنا في هذه الحياة فالمرأة والرجل شريك أساسي في المجتمع".
- وأضاف "كما تطالب التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من الفنان المذكور بتقديم اعتذار رسمي للمرأة المغربية وأيضا للمغاربة على هذه الوصلة الفكاهية الغير الموفقة أمام أنظار ومسمع مسؤولين حكوميين ورياضيين ووسائل إعلام وطنية".