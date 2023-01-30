طاليس: يثير غضب المغاربة بعد اتهامه بـ"الإساءة" للمرأة المغربية، فما القصة؟

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Social media Twitter التعليق على الصورة، عبد العالي لمهر

تصدر اسم النجم الكوميدي المغربي "عبد العالي لمهر"، المعروف بـ"طاليس"، مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد اتهامه "بالإساءة" للمرأة المغربية.

وجاء ذلك بعد وصلة فكاهية قدمها طاليس خلال حفل تكريم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ولاعبيه نظير إنجازهم بكأس العالم قطر 2022، وبحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، ووزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد، إلى جانب اللاعب يحيى جبران، ويحيى عطية الله، ورضى التكناوتي، بالإضافة إلى فعاليات رياضية أخرى.

وفي فقرة كان من المفترض أن تكون فكاهية، أدلى عبد العالي لمهر بتصريحات مهينة، إذ تطرق للحديث عن "المشجعات المغربيات خلال كأس العالم مستخدما عبارات تحط من قيمة المرأة وتحرض على التحرش".

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سناء عكرود

وقد أثارت تصريحات طاليس ردود فعل غاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لدرجة أخرجت الفنانة سناء عكرود عن صمتها، من خلال تدوينة عبر موقع "إنستغرام".

وكتبت عكرود: "النكتة أو الموقف الكوميدي تركيبة نفسية ولغوية خطيرة تكمن خطورتها في حساسيتها".

وأضافت: "خيط رفيع وهش يفصل الكوميديا عن السخافة، النكتة عن الشتيمة، فاحذروا من وسائلكم ولغتكم، فإما تكرم ثقافتنا وتربيتنا أو تفضح عاهاتنا واختلالاتنا الاجتماعية والنفسية".

طاليس

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر كثيرون أن كلمات طاليس تحمل إهانة كبيرة للمرأة المغربية.

كما شجب وندد عشرات النشطاء المغاربة بما صدر عن طاليس، وطالبوه "بتقديم اعتذار رسمي للمرأة وعدم التطاول عليها في عروضه الكوميدية"، وأكدوا أنه "تجاوز الخطوط الحمراء".

واعتبر آخرون أن ما قام به طاليس يشبه "برداءته ما يعيشه المغاربة على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي".

التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان