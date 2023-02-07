زلزال تركيا وسوريا: مواقع التواصل تعج بمناشدات لمساعدة المتضررين وبقصص مؤلمة عن الكارثة

قبل 9 دقيقة

صدر الصورة، Burak Kara التعليق على الصورة، أودى الزلزال بحياة أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا. وزاد سوء الأحوال جوية من محنة الآلاف الذين تركوا مصابين أو بلا مأوى وعرقل جهود العثور على ناجين.

صرخات استغاثة ومشاهد صادمة لعائلات تبحث عن خيط أمل للوصول لذويها، وأندية رياضية تستنفر لمعرفة مصير لاعبيها المحاصرين تحت أنقاض المباني.

هكذا بدت مواقع التواصل بعد مرور ساعات على الزلزال الذي ضرب تركيا والشمال السوري.

ووسط الركام والمآسي، تخرج أحيانا قصص تخفف من هول الصدمة وتؤكد للناجين أن احتمالات خروج أحبائهم أحياء من تحت الركام لا تزال ممكنة.

مشهد كـ"المعجزة"

وفي مشهد وصفه كثيرون بالمعجزة، احتفى نشطاء بعملية إنقاذ محمد سليمان بيكيانيك من تحت الأنقاض بعد 27 ساعة من وقوع الزلزال الذي طال مدينته الجبلية بمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وفي مشهد مشابه، تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ طفل ووالدته بعد أكثر من 20 ساعة قضياها تحت ركام المنازل في بلدة سرمدا السورية.

كما رصدت عدسات ناشطين في كلا البلدين عمليات إنقاذ أطفال ظلوا عالقين لساعات طويلة. ووثق بعضهم محاولات المسعفين لاستخدام أساليب مبتكرة في تخفيف الصدمة عن الأطفال.

ولادة رغم الزلزال

وقد نجح رجال الإنقاذ، في منطقة جنديرس النائية في شمال حلب السورية، في إخراج مولود جديد من تحت أنقاض الزلزال.

ونشر نشطاء سوريون مقطعا قالوا إنه لسيدة مهجرة من منطقة دير الزور وهي تلد طفلها وسط الدمار والركام الذي يملأ الأرجاء.

ونجا الرضيع من الزلزال لكن الأم فارقت الحياة بعد الولادة بدقائق.

وفي سوريا أيضا، وثقت عدسات الكاميرا صرخات العالقين وهم يستنجدون بذويهم لإخراجهم من تحت الأنقاض.

وفي ظل الهزات الارتدادية المتواصلة وتردي الأحوال الجوية وضعف الإمكانيات، تجد العديد من الأسر وفرق الإغاثة نفسها عاجزة عن انتشالهم، وهو ما دفع "الخوذ البيضاء" إلى إطلاق نداء استغاثة إلى العالم.

وقد اضطرت العديد من الأسر لقضاء ليلتها في العراء بالقرب من حطام المباني، لعلها تجد فرصة لإخراج العالقين تحت الركام.

استغاثات سوريين لإنقاذ ذويهم

وعلى مدى أكثر من 24 ساعة، توالت مناشدات السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي طلبا للمساعدة في للعثور على أحبائهم.

وبكل كمد وألم، تحدث خالد الحموري المقيم في ريف حماة الغربي عن مصير ما تبقى من عائلته، وأشار إلى أنه فقد 9 أشخاص من أقاربه من بينهم زوجته وابنه البالغ من العمر 20 عاما.

أما قاسم فشكى من قلة حيلته ومن خوفه على مصير أخته الحامل، إذ لا تزال شقيقته عالقة تحت الأنقاض، منذ أكثر من 24 ساعة، بينما تمكنت فرق الإغاثة من انتشال جثة زوجها وأطفالها.

في حين يصف الصحفي السوري المغترب، رامي الطرابلسي، لحظات الخوف التي عاشها بينما كان ينتظر خبرا عن أسرته المقيمة في مدينة أنطاكيا.

ويقول: "أهلي في مدينة أنطاكيا، بعد أربع ساعات من الانتظار تمكنت من سماع صوتهم أخيرا. الوضع سيء جدا جدا. البيوت مهدمة والناس في الشوارع".

وتتشابه قصة أسرة رامي مع قصص لخصت معاناة العائلات العربية التي لجأت إلى تركيا هربا من الحروب ومن الظروف الاقتصادية السيئة.

رياضيون تحت الأنقاض

وتضمنت قائمة الضحايا عشرات الرياضيين السوريين والأتراك، إذ دفن بعضهم تحت أنقاض المباني التي كانوا بداخلها عندما باغتتهم الهزة الأرضية المدمرة، فيما يكتنف الغموض مصير آخرين.

وقد أُعلن نادي الوثبة عن وفاة لاعب منتخب سوريا السابق، نادر جوخدار، إثر انهيار البناء الذي يقطنه في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية الساحلية.

ومن بين الضحايا أيضا حارس فريق "يني ملاطية سبور" التركي لكرة القدم أحمد أيوب تورك أرسلان، الذي دفن تحت أنقاض منزله في مدينة ملاطية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

كما أشارت تقارير صحفية عديدة إلى انهيار مبنى تقيم فيه 14 لاعبة من فريق "هاتاي" للكرة الطائرة للسيدات. ولا يزال وضعهن غير معروف حتى كتابة هذه السطور.