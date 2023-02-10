العمالة الوافدة في الكويت: بعد حادثة الفلبينية المقتولة مانيلا تمنع إرسال الخادمات وسط استنكار محلي

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل إن رفات جوليبي رانارا أعيدت إلى بلادها من الكويت ليل الجمعة.

استنكر كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار السلطات الفلبينية وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت مؤقتاً بعد أيام من حادثة اغتصاب وقتل وحرق عاملة فلبينية على يد مراهق كويتي.

وقد أثارت واقعة القتل وقرار مانيلا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في الكويت، فما تفاصيل القصة؟

ماذا حدث؟

عثرت الشرطة الكويتية في 22 من يناير كانون الثاني الماضي على جثة امرأة محروقة في منطقة السالمية بالكويت، وبينت التحقيقات أن الجثة لعاملة فلبينية تعرضت للاغتصاب والقتل ثم الحرق وتهشيم للجمجمة.

ومن ثم بدأت الجهات الجنائية بالتحقيق في الجريمة، وفحص البصمات ومعاينة موقع الجريمة، وتمكنت من القبض على القاتل، الذي أشارت السلطات أنه "مراهق كويتي كانت تعمل الفلبينية في منزل ذويه".

وأفادت التقارير أن "المراهق أقدم على اغتصاب العاملة، ومن ثم قتلها وحرق جثتها لإخفاء آثار الجريمة".

وتجدر الإشارة إلى أن العاملة المنزلية، جوليبي رانارا، البالغة من العمر 35 عاماً، قد جرى تسجيل قضية تغيب بحقها قبل أن تتكشف خيوط الجريمة.

الفلبين تستنكر

وما أن علمت السلطات الفلبينية بوقوع الجريمة حتى أعلنت مانيلا عن تجميد إجراءات اعتماد وكالات توظيف جديدة ومغادرة 114 عاملة خلال 4 أيام فقط.

وقالت وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل إن "رفات جوليبي رانارا أعيدت إلى بلادها من الكويت ليل الجمعة".

وأضافت أوبل أن "المسؤولين الفلبينيين يحاولون التأكد من تقارير إخبارية تفيد بتعرض رانارا للاغتصاب وأنها كانت حاملا عندما قتلت على يد المشتبه به البالغ من العمر 17 عاما، والذي احتجزته الشرطة الكويتية".

ووصفت أوبل في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت الجريمة بأنها "مروعة للغاية". وشددت على ضرورة "معاقبة الجاني وأن الاعتداء الجنسي والاغتصاب والإتجار بالبشر وانتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني للعمل من بين الشكاوى الشائعة للفلبينيين".

وفي السياق ذاته، قالت الفلبين إنها "سترسل فريقا من المسؤولين إلى الكويت، حيث يعمل نحو 268 ألف فلبيني، لمعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين في السنوات الأخيرة هناك وما هي الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها".

الخارجية الكويتية

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله القائم بأعمال سفارة جمهورية الفلبين لدى الكويت هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، فقد "جدد وزير الخارجية إدانته واستنكاره لهذه الجريمة اللاإنسانية البشعة، مؤكداً حرص الكويت على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق كافة المقيمين على أرضها ومن ضمنهم الجالية الفلبينية في إطار قوانين العمل المعمول بها في الكويت".

الفلبين تعلن وقف إرسال عمال إلى الكويت

وبعد إجراء محادثات مع الجانب الكويتي أعلنت وزيرة العمالة المهاجرة في مانيلا سوزان أوبلي، "تأجيل توريد العمالة الوافدة لأول مرة على وجه التحديد للخدمات المنزلية في الكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة، عقب محادثات ثنائية مرتقبة مع الكويت، توفّر المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة".

وفي بيان صادر عن إدارة العمال المهاجرين في مانيلا، قالت الإدارة: "سنؤجل النظر في طلبات الإرسال لعمال جُدد، وخاصة عمالة الخدمات المنزلية في الكويت، إلى حين إجراء إصلاحات كبيرة منتظرة عن المحادثات الثنائية المقبلة مع الدولة المذكورة".

جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقد تدفقت التغريدات الغاضبة لمغردين كويتيين من قرار السلطات الفلبينية، واتهموها "باستخدام سياسة لي الذراع للحصول على المزيد من المكاسب للعمال الفلبينيين في الكويت".

ورأى فريق منهم أن "الحادثة فردية" وأن "ما تفعله الحكومة الفلبينية من قبيل الابتزاز".

ودعا البعض إلى "التعامل بحزم مع الفلبين بعد قرار وزيرة شؤون العمالة الفلبينية".

بينما طالب آخرون "بدعم حقوق المواطن الكويتي كما تدعم الفلبين حقوق عمالها".

حقوق العاملات

وفي المقابل، دافع عدد من المغردين عن العمالة الفلبينية في الكويت وطالبوا "بمنحهم حقوقهم كاملة".

كما أشار فريق إلى "أن هناك معاملات غير آدمية مع العاملات الفلبينيات" ودعا إلى "استخدام الرحمة في التعامل معهم".

العمالة الفلبينية في الكويت