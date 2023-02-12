كأس العالم للأندية: جدل بعد الإعلان عن حفل لتكريم نادي الهلال رغم الخسارة أمام ريال مدريد

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أثار إعلان وزارة الرياضة السعودية عن حفل لتكريم نادي الهلال بعد حلوله في المركز الثاني خلال مشاركته بكأس العالم للأندية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر الهلال نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المغرب، أمام فريق ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تغريدة عبر تويتر إنه "احتفاء بأبطال فريق الهلال بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم… سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في بوليفارد رياض سيتي مساء اليوم الأحد".

"لا يستدعي الاحتفال"

إعلان وزارة الرياضة السعودية الاحتفاء بما أسمته بـ"الإنجاز المشرف" أثار ردود فعل متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

فقد اعتبر كثيرون أنه رغم روعة تحقيق المركز الثاني في تلك البطولة إلا أن الأمر لا يستدعي الاحتفال، لا سيما أن شباك الهلال تلقت خمسة أهداف في المباراة النهائية.

وسخر مغرد آخر من مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية قائلا: "الفريق الأكثر تلقيا للأهداف بـ19 هدف في بطولة أندية العالم رباعية في أول مشاركة ورباعية في ثاني مشاركة وخماسية مع الرأفة في ثالث مشاركة".

وحذر آخرون من مغبة تكريم الفريق "عند كل خسارة".

وتطرق بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى التكريم الذي تلقاه المنتخب السعودي عند فوزه على الأرجنتين والفوضى التي تلت ذلك، والتي تبعها خسارة "الأخضر" لباقي مبارياته وخروجه مبكرا من البطولة.

ورأى مغردون أن تطور الرياضة في البلدان العربية "مستحيل ..طالما يتم الاحتفال دائما بالمشاركة المشرفة". واستطرد البعض بالقول: "إذا ما حققت الذهب لا تحتفل نهائياً لأنه كلام فاضي".

#الهلال_وصيف_العالم

من جهة أخرى أطلق ناشطون وسم #الهلال_وصيف_العالم للاحتفال بما اعتبروه "إنجازا للكرة السعودية".

وعبر كثيرون عن فخرهم بتمثيل الهلال المشرف للكرة السعودية في كأس العالم للأندية، معتبرين أن طموح الفريق السعودي لا سقف له.

واستغرب معلقون سخرية البعض من الانجاز الذي حققه الهلال، معتبرين أن المنتقدين يعرفون في قرارة أنفسهم قيمة الوصافة وحجم الإنجاز.