رامز حسام: وفاة لاعب الملاكمة المصري بـ"الضربة القاضية" تثير غضبا ودعوات لمنع "الرياضات العنيفة"

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، لاعب الملاكمة المصري "رامز حسام"

أثارت وفاة لاعب الملاكمة المصري "رامز حسام" خلال مشاركته بنهائي بطولة الجمهورية، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وسط دعوات ومطالبات بمنع ممارسة "الرياضات العنيفة" في البلاد.

وأعلن نادي السكة الحديد بطنطا عن وفاة لاعب الملاكمة رامز حسام متأثرا بإصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة، جراء تلقيه ضربة قوية من منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب في لعبة الملاكمة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد نقل اللاعب الراحل على أجهزة التنفس إلى مستشفى جامعة طنطا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونقل موقع مصراوي الإخباري عن والد الملاكم قوله إن نجله لفظ أنفاسه داخل مستشفى طنطا الجامعي بعد 3 أيام بالعناية المركزة نتيجة نزيف بالمخ تعرض له بسبب ضربة قاضية أثناء مباراة داخل نادي السكك الحديدية بطنطا.

لجنة لتقصي الحقائق

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وكان نادي السكك الحديدية بطنطا قد شهد الواقعة خلال انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة، حيث أقيمت مباراة فاصلة بين اللاعب الضحية ولاعب آخر وانتهت بخسارة الأول بالضربة القاضية.

ونعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب رامز حسام.

وتقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، كما شكل صبحي لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.

قضاء وقدر

وكشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن وفاة الملاكم رامز حسام (17 سنة) هي قضاء وقدر بعد تعرضه لإغماء.

وقال رئيس الاتحاد المصري للعبة الملاكمة، عبد العزيز غنيم، في تصريحات صحفية إنه "فتح تحقيقا رسميا لمعرفة سبب وفاة الشاب رامز بعد هزيمته في المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة وزن 75 كيلو، والتي أقيمت الأسبوع الماضي بنادي السكة الحديد في مدينة طنطا في دلتا مصر".

وأضاف غنيم أن "حسام خرج من المباراة بكامل صحته، وبعد نصف ساعة من انتهاء المباراة أبلغ الجهاز الطبي بشعور اللاعب بالإعياء، ونقل إلى المستشفى على الفور، حيث تبين إصابة اللاعب بنزيف حاد في المخ، وخضع لعملية جراحية دقيقة استغرقت عدة ساعات لوقف النزيف، غير أنه توفي لاحقًا".

"إلغاء الرياضات العنيفة"

وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بخبر وفاة الملاكم رامز حسام، وغلب على معظم التغريدات طابع العزاء والمواساة لعائلة الملاكم الراحل.

ولكن حادثة الوفاة دفعت كثيرين لمناقشة أسباب استمرار ممارسة الشباب لما وصفوها بـ"الرياضات العنيفة".

فقد اعتبر البعض أن "وجود الملاكمة ظلم للرياضة"، وأن "أضرار هذه الرياضة على المخ أكيدة ولو على المدى الطويل" بحسب تعبيرهم.

وطالب عدد كبير من المغردين الدولة "بالتحرك بإلغاء الرياضات العنيفة مثلما تعاملت إسبانيا مع مصارعة الثيران".

وتمنى البعض أن "تتوسع دعوات إلغاء رياضة الملاكمة لتشمل العالم كله".

بينما وصف بعض المغردين الملاكمة بأنها "محاولة لتقنين "همجية البشر" وعشقهم للصراع وعراك الجسد. فهي لا تحمل في تفاصيلها أي نبل، ولا يترجم عشق مشاهدتها غير عنف دفين في النفوس".

ومن جهة أخرى، رأى آخرون أن سبب وفاة الملاكم رامز حسام "إهمال اتحاد الملاكمة وعدم وجود أطباء أثناء وقبل وبعد المباراة".