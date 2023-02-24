منصة حوار: منصة إلكترونية تفاعلية بين الحكومة المصرية والمواطن، فما هي وكيف تعمل؟

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، SOCIAL MEDIA التعليق على الصورة، مجلس الوزراء المصري

أطلق مجلس الوزراء المصري "منصة حوار" التفاعلية للمشاركة المجتمعية، وقال إنها تهدف "لتحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار".

وأشار المجلس إلى أن المنصة "تُتيح للمواطن إبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة، والمشاركة في استطلاعات الرأي".

وأضاف المجلس أن المنصة "ستكون بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، لضمان الحرية التامة في عرض الآراء والمقترحات مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومبادراتهم على المسؤولين".

مجلس الوزراء المصري

إطلاق منصة حوار جاء بعد "الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية"، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وبدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

وأوضح السفير نادر سعد أن "إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022".

مواقع التواصل الاجتماعي

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المنصة، إذ اعتبر عدد منهم أنها "منصة حوار مجتمعية لمشاركة المواطنين والجميع في صنع القرار وفي إبداء الرأي".

لكن البعض رأى أن "هذه الأفكار تفقد رونقها بعد مدة من الزمن".

كما لم تغب الفكاهة عن تعليقات المغردين والمغردات في مصر.

أقسام منصة حوار للمشاركة المجتمعية