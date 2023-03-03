مسلسل الجابرية الرحلة 422: لماذا أثار كل هذا الجدل في الكويت؟ وما حقيقة حذفه من منصة شاهد السعودية؟

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، الملصق الإعلاني للوثائقي "الجابرية الرحلة 422"

أشعل عرض المسلسل "الجابرية الرحلة 422" عبر منصة "شاهد" جدلا محتدما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم مغردون غاضبون صناعه الكويتيين والمنصة السعودية "بتشويه صورة قادة الكويت وبتزوير حقائق تاريخية مهمة".

كما امتدت ردود الفعل الغاضبة لتشمل وزارة الخارجية الكويتية التي أصدرت بيانا غاضبا وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطاقم الكويتي المشارك في العمل، قبل أن ترحب في وقت لاحق بوقف عرضه.

ويسجل العرض الوثائقي أحداث اختطاف طائرة كويتية في عام 1988 دامت 16 يوما، والتي اشتهرت بعد ذلك بكونها أطول عملية خطف لطائرة في العصر الحديث.

فما تفاصيل حادثة الخطف هذه؟ولماذا أثار المسلسل كل هذا الجدل؟ وهل حقا أوقفت منصة "شاهد" السعودية عرضه؟ وما مصير الكويتيين الذين شاركوا فيه؟

ما قصة رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 422؟

وقع حادث اختطاف رحلة طائرة الخطوط الجوية الكويتية رقم 422 في 5 أبريل نيسان عام 1988.

كانت الطائرة تحلق في الأجواء العمانية متجهة إلى الكويت قادمة من مطار بانكوك في تايلاند.

استمرت أزمة الرهائن 16 يومًا وهي أطول عملية اختطاف طائرات حدثت في التاريخ وشملت ثلاث قارات.

ونفذ عملية الاختطاف مقاتلون لبنانيون طالبوا بالإفراج عن 17 سجينا شيعيا محتجزا لدى الكويت لدورهم في تفجيرات الكويت عام 1983.

أجبرت الرحلة في البداية على الهبوط في إيران، وسافرت مسافة 3200 ميل من مدينة مشهد في شمال شرق إيران إلى لارنكا في قبرص، وأخيراً إلى الجزائر.

أرسلت الكويت مسؤولين للتفاوض مع المجموعة، لكن المحادثات كانت محبطة لأنهم رفضوا إطلاق سراح السجناء.

قُتل اثنان من الرهائن خلال الحصار، قبل انتهائه في الجزائر في 20 أبريل، وسمح للخاطفين بمغادرة الجزائر.

كان على متن الطائرة 96 راكبا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى أفراد طاقمها البالغ عددهم 15 شخصا، يرأسهم طيار عراقي ومساعد طيار كويتي، بمجموع 111 شخصا.

كان المختطفون، وعددهم 9، يحملون جوازات سفر عراقية وبحرينية مزورة، وينتمون لجماعات متشددة موالية لإيران.

رجحت وسائل إعلام كويتية أن تكون العملية من تدبير عماد مغنية، أحد أهم القادة العسكريين لحزب الله اللبناني آنذاك.

لكن رئيس حكومة الكويت آنذاك، ناصر المحمد، صرح بعد تأبين عماد مغنية في الكويت بأن "الحكومة لم يكن لديها أي دليل مادي وحسي لتقدمه إلى المحكمة والقضاء".

بيان وزارة الإعلام الكويتية

وقد جاء رد فعل وزارة الإعلام الكويتية سريعاً وغاضباً، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر بيانا يعرب عن "رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان".

كما أشارت الوزارة إلى أنها "بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد طاقم العمل الكويتي المشارك في العمل" ووجهت دعوة إلى "جميع الفنانين باحترام سيادة الكويت ومكوناتها".

هل حقا حذفت منصة شاهد المسلسل؟

بعد ساعات من إصدار بيانها الأول، نشرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا ثانيا "تثمن فيه استجابة منصة شاهد لطلبها وحذف المسلسل".

وقد رصدت مدونة "بي بي سي ترند" تغيير الملصق والإعلان الترويجي للمسلسل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان التغيير قد شمل المحتوى القديم أيضا أم لا.

ويظهر أيضا تعديل اسم المسلسل من "الجابرية الرحلة 422" إلى "كاظمة والجابرية - أيام الرعب".

بينما لم تشر منصة شاهد إلى حدوث أي تغيير أو تعديل أو حذف لمحتوى قديم واستبداله بمحتوى جديد، لكنها روجت له في تغريدة مستخدمة الاسم الجديد، بعد ساعات من بيان وزارة الإعلام الكويتية الثاني.

كما أشار بعض المغردين إلى هذا الاختلاف في المحتوى، لكن لم يتسن لمدونة "بي بي سي ترند" التثبت من صحة ذلك بشكل مستقل.

بينما لم لاحظ مغردون آخرون هذا الاختلاف، وخلطوا بينه وبين وثائقي آخر يحمل اسما مشابها عبر ذات المنصة، وقالوا إن ما أعلن عن حذفه "إشاعة غير صحيحة".

ولم يصدر حتى وقت نشر هذا المقال أي رد فعل رسمي من منصة شاهد يؤكد أو ينفي أي حذف أو تعديل في المسلسل.

منصات التواصل تشتعل

وكان مغردون قد شنوا حملة هجوم واسعة على المسلسل الكويتي، قبل الإعلان عن حذفه، وقالوا إنه "يزور التاريخ ويشوه الرموز الكويتية ومن بينهم الشيخ جابر الصباح والشيخ سعد العبدالله الصباح".

ووصف مغردون غاضبون المسلسل بأنه "يدس السم في العسل".

فيما علق مغردون آخرون بأن الوثائقي "لم يعرض بدقة لما حدث"، وأن هناك "تناقضا مع تفاصيل أخرى لذات الأحداث، عرضت في وثائقيات لقنوات أخرى بعضها منشور بالفعل في منصة شاهد".

وقد أيدت المخرجة الكويتية فرح الهاشم رد فعل وزارة الإعلام الكويتية، وأكدت أن "منتجي العمل استخدموا حادث الاختطاف لاستهداف الكويت".

بينما أنحى فريق من المغردين باللائمة على "دول مجاورة للكويت"، في إشارة مضمنة لانتماء منصة "شاهد" للسعودية.

كما شارك مغردون كويتيون روابط لمقابلات وأعمال أخرى تتناول قصة خطف الطائرة.

مغردون مدافعون عن المسلسل

من جهة أخرى، دافع مغردون سعوديون وخليجيون عن الوثائقي، وقالوا إنه "ليس هناك ما يمنع تجسيد الشيوخ والأمراء في الأعمال الفنية" فهم ليسوا بأنبياء.

فيما تساءل مغردون عن سبب غضب الكويتيين، إذ رأوا "أن المسلسل لا يختلف عن مسلسلات كويتية أخرى".

كما أشاد مغردون كويتيون بالمسلسل، وأكدوا أنه "لا توجد به إساءة للكويت" وأن "السعودية لن تسيء إلى الكويت".