الهجرة إلى بريطانيا: ما سبب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن قانون الهجرة الجديد؟

قبل 17 دقيقة

التعليق على الصورة، مركب تحمل مهاجرين إلى بريطانيا

أثار قرار الحكومة البريطانية بعدم استقبال المهاجرين على متن قوارب صغيرة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ أعرب نشطاء عن اندهاشهم من القرار، ولا سيما أن رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا بريفرمان وهما من أبناء مهاجرين إلى بريطانيا هما من سعيا إلى تطبيق القانون الجديد الذي يعتقد بعضهم أنه يخالف سمعة بريطانيا في استقبال المهاجرين من جميع الأعراق والجنسيات.

من جهة أخرى، أعرب مغردون عن دعمهم للقرار مؤكدين أن بريطانيا ليست مجبرة على استقبال مزيد من اللاجئين على أراضيها.

القانون الجديد

بدأ الجدل منذ أن أعلنت الحكومة البريطانية منذ عدة أيام عن تشريع جديد سيمنع المهاجرين القادمين على متن قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي أو بحر المانش من طلب اللجوء في بريطانيا، وبموجب القانون، سيتم إبعادهم إلى رواندا أو إلى بلد ثالث آمن، وسيحظر عليهم العودة إلى الأبد.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق بوقف تدفق القوارب إلى بريطانيا وهو تعهد كرره مرتين خلال خطاب افتتاح العام 2023.و أكد سوناك أن كل من سيرتكب هذا الخطأ لن يبقى، لافتاً في حديث لوسائل إعلام بريطانية أن الهجرة غير الشرعية ليست عادلة لدافعي الضرائب البريطانيين، وليست عادلة لأولئك الوافدين إلى هنا بطريقة قانونية، وليس من الصواب أن يسمح للعصابات الإجرامية بمواصلة تجارتهم غير الأخلاقية تلك".

الأمم المتحدة ترد على القرار

بعد إعلان بريطانيا عن التشريع الجديد، أعربت الأمم المتحدة عن قلقلها العميق حيال مشروع القانون على لسان مفوضها السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وشدد تورك في بيان رسمي على أن مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، وفق قوله.

انتقادات لبريفرمان

أبدى مغردون استغرابهم من تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية مشيرين إلى أنها هي أيضا بنت مهاجرين:

وعبر آخرون عن الفكرة نفسها بإعادة نشر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني مستغرباً أن من يضع هذه القوانين هم أبناء مهاجرين:

هنا سعيد رجحت أن هناك من يقف وراء سن هذا القانون مع الحرص على أن يكون رئيس الوزراء ذو الأصول الهندية هو المتصدر للمشهد :

ضد المهاجرين

على الجهة الأخرى انتقد مغردون المهاجرين العرب في بريطانيا لافتين أن لديهم ممارسات خاطئة في بريطانيا وأوروبا

فيما أكد آخرون أنه ليس من العيب أن يحمي البريطانيون حدود بلادهم مقارناً بين ما فعلته انجلترا. ورد فعل دول عربية إذا ما دخل حدودها مهاجر بنفس الطريقة.

وقال آخر أن بريطانيا ليست مجبرة تستقبل كل من يأتي إليها

غاري لينكر

وسط الجدل الدائر حول المهاجرين، أثارت تغريدة للمذيع البريطاني الرياضي الشهير، غاري لينكر، ينتقد فيها سياسة الحكومة البريطانية تجاه المهاجرين جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر لينكر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية البريطانية على تويتر تعلن فيها السياسة المقترحة الجديدة والتي تتمثل في محاولة منع قوارب المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي من فرنسا وهي سياسة تلقت انتقادات من الأمم المتحدة والهيئات العالمية الأخرى، وقال لينكر إنه لا يوجد تدفق هائل للاجئين مؤكداً أن بريطانيا تستقبل عددًا أقل بكثير من اللاجئين مقارنة بالدول الأوروبية الكبرى الأخرى. وأشار إلى أن هذه مجرد سياسة قاسية بما لا يقاس وتستهدف الأشخاص الأكثر ضعفًا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات".

وكان رد بي بي سي هو تعليق ظهور لينكر بسبب انتهاكه لقاعدة ارشاداتها والتزامها بمبدأ "الحياد الواجب" في العمل الإعلامي".

موقف الحكومة البريطانية

أصدر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بيانًا دافع فيه عن سياسة الهجرة، التي تمنع دخول طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، قائلاً إنه يأمل أن يتمكن لينكر وبي بي سي من حل خلافاتهما في الوقت المناسب.

من جهتها وصفت المتحدثة باسم سوناك تصريحات لينكر بأنها "غير مقبولة" وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إنها "مسيئة".