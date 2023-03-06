حرائق السودان الغامضة: ما سر نيران عمودية خرجت من باطن الأرض والتهمت عشرات المنازل في دارفور؟

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صدر الصورة، Suna التعليق على الصورة، تسببت النيران في احتراق 95 منزلاً بقرية عيال أمين، التابعة لمحلية الطويشة في ولاية دارفور، بكامل محتوياتها وتشريد سكانها.

سادت حالة من الذعر والهلع بين سكان قرية في ولاية دارفور بجنوب السودان، بعدما أخبر شهود عيان عن مشاهدتهم نيرانا "تخرج من باطن الأرض" وتلتهم مئات المنازل.

وأشار بعض سكان قرية عيال أمين، الواقعة في شمال دارفور، إلى أن النيران مجهولة المصدر "خرجت من باطن الأرض وأخذت شكلاً عامودياً قبل أن تلتهم "القرية بأكملها".

خسائر مادية كبيرة

نشرت وسائل إعلام سودانية أخباراً عن تجدد ما وصفته بـ"ظاهرة الحرائق مجهولة المصدر" في شمال دارفور، والتي أسفرت وفقاً للوكالات عن إصابات وخسائر مادية كبيرة في قرية عيال أمين.

كما نقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان نشرته صفحة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن هذه النيران "تسببت باحتراق 95 منزلاً بقرية عيال أمين، التابعة لمحلية الطويشة في ولاية دارفور، بكامل محتوياتها وتشريد سكانها إلى العراء".

"ظاهرة محيرة"

وقد أثارت الحرائق هلع السكان وخوفهم، وهو ما دفعهم لإرسال نداء استغاثة للسلطات السودانية يناشدها التصدي لتلك الظاهرة التي وصفوها بـ"المحيرة".

ظاهرة تتكرر سنويا

وبحسب سكان قرية عيال أمين، فإن هذه الحرائق "ليست جديدة على القرية وإن هذه النيران تعاود الظهور من باطن الأرض في المنطقة كل عام ودون أسباب واضحة".

وكشف المدير التنفيذي لمحلية الطويشة في تصريح لـ(سونا) أن قرية عيال أمين "ظلت تشهد حرائق مجهولة المصدر منذ الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي".

وأكد المسؤول الحكومي أن محليته "قد دفعت بوفد إلى المنطقة للوقوف على أحوال المتضررين وتقديم المساعدات لهم".

يُذكر أن منطقة "مِليسة" في دارفور شهدت ظاهرة مشابهة في فبراير/شباط الماضي، قضت على عدد من المنازل.

ما سر خروج النيران من باطن الأرض؟

لم تكشف السلطات السودانية بشكل رسمي وقاطع عن أسباب اندلاع تلك النيران.