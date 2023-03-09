البيض البودرة: ما هو؟ وما صحة ما أشيع في مصر حول إمكان استخدامه كبديل للطبيعي؟

قبل 10 دقيقة

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ثارت حالة كبيرة من الجدل في مصر حول منتج "البيض البودرة" وإمكانية استعماله "كبديل للبيض المحلي الطازج" الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتناقل رواد مواقع التواصل معلومات غير موثوقة عن البيض البودرة، وانتشرت بشكل كبير لدرجة أن بعضهم بدأ ينشر اقتراحات لاستخدامه في "وصفات طهي" دون التثبت من تأثيرها على صحة من يتناولونها.

وقد أثارت سرعة انتشار تلك المعلومات قلقا من سوء استخدامها، ودفع ذلك وزارة الزراعة المصرية للتدخل وتوضيح الحقائق حول استعمالات "البيض البودرة".

فما صحة ما أشيع عن "البيض البودرة" عبر مواقع التواصل في مصر؟ وما الذي تضمنه رد وزارة الزراعة؟

انتشار واسع

بدأ الجدل بعدما نشرت عدد من الصفحات الإعلامية المصرية عبر مواقع التواصل أخباراً منسوبة إلى "مركز البحوث الزراعية" تتحدث عن استخدامات البيض البودرة وعن ثمنه وفوائده ومدة صلاحيته، إضافة إلى معلومات أخرى.

ومن لبن ما أشيع عن "البيض البودرة" أن "سعره أرخص 4 مرات من البيض العادي" وأن "فوائده لا تقل عن فوائد البيض الطازج".

وسرعات ما تناقل رواد مواقع التواصل تلك التغريدات والمنشورات، إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى السؤال عن "وصفات لاستعمال البيض البودرة"، والتحدث عن "استبدال البيض الطازج بهذا المنتج" نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية في البلاد.

توضيح وزارة الزراعة المصرية

وبسبب الانتشار الواسع والجدل عبر مواقع التواصل حول موضوع البيض البودرة، اضطرت وزارة الزراعة المصرية إلى توضيح استخداماته.

وأكدت الوزارة على أنه "لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي"، وأن استخدامه "يقتصر على صنع الحلويات فقط".

كما أشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، في اتصال هاتفي مع برنامج تلفزيوني إلى أنه "لا يمكن أكل البيض البودرة، لكنه يدخل في صناعة الحلويات فقط".

بينما أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن "بيض البودرة موجود في مصر منذ سنوات"، وأضاف أن لبيض البودرة "استخدامات محددة في بعض مصانع الحلوى والمخبوزات"، وأن "الفرق بينه وبين بيض المائدة هو أن بيض البودرة مجفف، لذا فهو يصلح لفترة أطول".

سخرية عبر مواقع التواصل

ومن جهة أخرى، فقد صاحب الانتشار الواسع لوسم #بيض_البودرة عبر مواقع التواصل موجة من التغريدات الساخرة حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه.

لكن بعض رواد مواقع التواصل آثروا التركيز على توضيح الطرق الصحيحة لاستعمال البيض البودرة.

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