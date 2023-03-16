مزاد اللوحات: بيع لوحة أرقام سيارة في السعودية بقيمة أعلى من مليون دولار

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، من صفحة منصة "أبشر" على تويتر التعليق على الصورة، أقامت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية السعودية الرسمية مزاداً ليوم واحد، وعرض ثلاث لوحات مميزة، اثنتان منهما تحوي رقماً وحرفاً، والثالثة تحتوي على رقمين وحرفين.

حرف ورقم، مطبوعان على لوحة سيارة سعودية، وصلت قيمتها يوم الثلاثاء الماضي إلى 4 ملايين و 150 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل مليون و15 ألف دولار تقريباً، وذلك بعد أن عرضت في مزاد إلكتروني في السعودية.

#مزاد_اللوحات_الإلكتروني أقامته منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية السعودية الرسمية، استمر لمدة يوم واحد تقريباً، وعرض ثلاث لوحات مميزة، اثنتان منهما تحوي رقماً وحرفاً، والثالثة تحتوي على رقمين وحرفين.

ووصلت قيمة اللوحة الثانية إلى مليونين و710 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 721 ألف دولار أمريكي تقريبا) أما الثالثة، فوصلت قيمتها إلى مليون و 470 ألف (أي ما يعادل 391 ألف دولار أمريكي تقريباً).

تميّز أم إسراف؟

أثارت هذه الأرقام العالية لأسعار اللوحات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها البعض دفع هذه المبالغ دون تحقيق مصلحة عامة، أو المبالغة في أسعار شرائها، داعين إلى صرف هذه الأموال في مصادر أخرى أكثر نفعاً.

بينما دافع آخرون عن عملية المزاد والقائمين عليها، مبررين أنَّ الحساب الرسمي للمرور السعودي هو من حدَّد بداية المزاد بمليون ريال سعودي، وطالب أحد المغردين وزارة الداخلية بتوضيح مصير ريع مزاد اللوحات، الذي يذهب بعضها إلى علاج مصابي الحوادث على حد وصفه.

"إحكوا مبروكين"

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الذي قام بشراء أغلى لوحتين في المزاد، حيث لم يستطع فيه إخفاء سعادته بتحقيق إنجازه، قائلاً: "إحكوا مبروكين"، مشيراً إلى فرحته باقتناء اللوحتين ذات الرقمين المميزين.