سارة محمد: تضامن واسع يقوده تامر حسني ووائل كفوري لمساعدة الناشطة المصرية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Instagram @saramohamedmahmoud1 التعليق على الصورة، تصدّر فيديو جديد عن محاولة سارة الجديدة لاستعادة بصرها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية

ظهرت الناشطة المصرية سارة محمد في مقطع فيديو إلى جانب صديقتها لتعلن من خلاله عن وجود أمل بإمكانية شفائها، في حال سفرها للخارج، قائلة: "أرجوكم محدش يتأخر".

وقالت صديقة سارة خلال مقطع الفيديو: "لسه عندنا أمل في ربنا إنه حد ياخد الحالة ويسفرها بره، عايزين دكتور يتواصل معانا".

وأضافت: "يا جماعة أرجوكم محتاجين دكتور.. بيقولوا أحسن طب في برشلونة بإسبانيا عايزين حد يتواصل معانا من هناك، لأن عرفنا أن في حالات كانت زي سارة وأسوأ بقوا يشوفوا كويس وعايشين حياتهم كويس".

واختتمت مقطع الفيديو الذي لا يتخطى دقيقة ونصف الدقيقة وهي تطلب مساندة من الجميع: "أرجوكم لو حد يقدر يوصلنا لدكتور ميتأخرش علينا احنا متعشمين في ربنا وراضيين باللي مكتوب لنا، بس لسه هيفضل عندنا أمل، أرجوكم ساعدونا الأمل ده يكبر ويبقى حقيقة".

قصة سارة محمد

أصيبت سارة في التاسع من شباط/فبراير الفائت، في حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستهدفون سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها وقت الحادث.

وأدى الحادث إلى نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وقبل أيام أعلن الحساب الرسمي لسارة محمد عبر إنستغرام، أنها فقدت بصرها بشكل نهائي وضيّعت آخر فرصة لها في استعادة نظرها، بعد تعرضها لإطلاق للنار.

وقال الحساب إن "سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به، للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

صدر الصورة، Instagram @saramohamedmahmoud1 التعليق على الصورة، لقيت سارة تفاعلا تضامنيًا كبيرًا تصدره عدد من نجوم الفن مثل تامر حسني ووائل كفوري

مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد انتشار المقطع المصور لسارة وصديقتها، تصدر اسم الناشطة المصرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتلقت سارة الكثير من الردود المتعاطفة معها والدعوات لمساعدتها.

وطالب مغردون الحكومة المصرية بإعدام المتسببين في الحادث.

فيما انتقد آخرون مواقع التواصل الاجتماعي التي أوصلت سارة إلى فقدان بصرها، على حد قولهم.

فقال معتز: "حزين جداً على سارة، الحادث واضح إنه حد كان بيحاول يتقرب منها وكانت بتصده فقرر الانتقام، يعني كل بنت لازم تعرف إن السوشال ميديا دي مستنقع فيه الكثير من المرضى النفسيين والذئاب البشرية، مش لازم صورك تبقى على الملأ...".

تعاطف مشاهير

لم تقتصر الردود على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسب، بل وصل إلى عدد من نجوم الفن مثل تامر حسني ووائل كفوري وغيرهم من الفنانين الذين طلبوا من متابعيهم الدعاء لها بالشفاء.

الفنان وائل كفوري وجّه رسالة صوتية إلى الناشطة سارة محمد لدعمها نفسيًا بعد فقدانها البصر نهائيًا من جراء الحادث الأليم الذي تعرضت له أخيرًا، وطالبها بالأمل، مؤكدًا أنها مهما حدث ستظل جميلة في قلوب وأعين من تحبهم.

ونُشرت الرسالة عبر حساب الإعلامية ريهام سعيد على "إنستغرام"، التي قال فيها كفوري: "القادم هو أحلى ومهما حصل ستظل كما هي في أعين من تحبهم". وعلّقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "أجمل صوت وأجمل قلب".

ونشر الفنان المصري تامر حسني لقاء تليفزيونيًا يجمع المذيعة ريهام سعيد والناشطة سارة محمد، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق قائلاً: "معرفش الكل يعرف قصة سارة أو لا، بس سهل أوي للّي ميعرفش يعرف أن بحق الليلة الفضيلة دي يا سارة ليلة النصف من شعبان ربنا يكرمك وميعديش بكرة إلا وانتي سامعة خبر جميل يطمنك إن عينك هترجع تاني إن شاء الله أدعوا معايا يا جماعة، أنا متفائل خير ليها أوي".

وتابع تامر حسني: "وكل الشكر لموقف ريهام سعيد معاها من أول المحنة اللي بعون الله، سارة بقوتها وإيمانها بربنا هتخليها (منحة)، وكل الشكر للفنانين الطيبين ولاد البلد الجدعان اللي اهتموا بيها سعد وشيبة، وأنا قريب إن شاء الله هأجيلها، وكل الشكر للناس الجميلة اللي بيروحولها اسكندرية يهونوا عليها".