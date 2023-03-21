محمد عبده: تصريحات للفنان السعودي أشعلت حرباً إلكترونية، فماذا قال؟

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، أحيا المطرب السعودي سهرة ضمن "جلسات ليالي الرياض"

تصدر اسم الفنان السعودي محمد عبده مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بعد تصريحاته الأخيرة حول مقولة "مصر أم الدنيا".

وقال الفنان السعودي "نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب". وأضاف: "إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها".

تصريحات محمد عبده جاءت على هامش إحيائه حفلاً ضمن جلسات ليالي العاصمة السعودية الرياض، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة روتانا السعودية.

وأثارت تصريحات الفنان السعودية ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد كثيرون تصريحات عبده، فقال محمد إبراهيم: "اه عفواً كنت هفهمها غلط، إنت محسسني إنها عائلة من أم وأب، يا أخي احنا شعب واحد، وطن واحد، أرض واحدة، هو أنا أحلم أن نصبح كذلك. لا مصري ولا سعودي ولا غيره أنا عربي، ياااه الله، وقتها سنكون أمة واحدة".

وتحدث مصريّون عن تاريخ مصر ولماذا يطلق عليها لقب أم الدنيا.

فقال عمّار علي حسن: "مصر أم الدنيا لأنها أقدم دولة في التاريخ، يعود عمرها المعروف كتابة إلى 7 آلاف سنة، وغير المكتوب إلى 25 ألف سنة ويزيد. وكان لعلومها ومعارفها وخيرها فضلٌ على أهل الأرض، ويُفترض إن كان للدنيا أب أن يكون له العمر نفسه، من وضع الكلام المضحك على لسان المطرب محمد عبده أساء للسعودية الشقيقة".

ودافع مصريون عن الفنان السعودي، واصفين تصريحاته بالمضحكة والعفوية.

فقال محمود شكري: "بخصوص التصريح اللي قاله الفنان السعودي محمد عبده‬ "إن كانت مصر‬ أم الدنيا فالسعودية أبوها" يا جماعة مش بدافع عنه والله بس الراجل معروف عنه إنه بيقول تصريحات عشوائية.. والشعب السعودي بنفسه دايم بينقل تصريحاته إنها عفوية ومضحكة".

ورأى مغردون أن ما قاله محمد عبده مجرد "زلة لسان".

فقال عصام النقيدي: "الراجل خانه التعبير لكن علاقة مصر و السعودية كبيرة وعظيمة والشعب السعودي شعب جميل وطيب وأرضهم أرض مباركة ونحن نحب السعودية ونحب محمد عبده لتاريخه الكبير وهذه السقطة منه زلّة لسان".

وفي المقابل اعتبر ناشطون أن التسميات لا قيمة لها.

وعلق كثيرون بشكل ساخر، فقالت مغردة: "يا أخي كم مرة نقول خلّوه بس يغني".

تصريحات الفنان السعودي دفعت بالصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين للتعليق حول الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مصريين وسعوديين.

فقال كوهين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في توتير قائلا: "لا تتشاجروا يا عرب، إسرائيل العظمى هي أم وأب الدنيا حقيقة لا يمكن إنكارها تصالحوا الآن يا عرب".

من جانبها أثارت تصريحات الصحفي الإسرائيلي غضب الكثيرين.