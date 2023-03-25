دفعة لندن: جدل واسع بين عراقيين وكويتيين بعد عرض الحلقات الأولى .. ما القصة؟

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، الملصق الإعلاني لمسلسل "دفعة لندن"

أثار مسلسل " دفعة لندن" ، بعد عرض حلقاته الأولى، جدلاً كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والعراق إذ اعتبر العراقيون أن المسلسل يشوه صورتهم ويتعمد الإساءة إليهم ما تسبب في غضب مغردين وناشطين.

في المقابل دافع آخرون عن الشعب الكويتي مؤكدين أن المسلسل إنتاج سعودي وجرى تصويره خارج الكويت وشاركت به نخبة من الممثلين العرب من مختلف الجنسيات من بينهم عراقيين متسائلين عن أسباب اتهام الكويت بتشويه صورة العراقيين.

ما القصة؟

مع بداية شهر رمضان بدأ عرض مسلسل "دفعة لندن" من إنتاج سعودي وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة وإخراج المخرج المصري محمد بكير.

يروي المسلسل قصة مجموعة من الطلاب العرب المغتربين الذين يدرسون الطب بإحدى جامعات لندن في فترة الثمانينيات. ويحمل كل منهم أفكاراً وقناعات ومبادئ مختلفة عن الآخرين.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

بمجرد عرض الحلقات الأولى من المسلسل ثارت ضجة كبيرة إذ اعتبر عراقيون إن أحداث المسلسل تسيء إليهم، حيث تصور أحداث المسلسل العراقيات وهن يعملن كخادمات ويتم اتهامهن بالسرقة كما أظهر المسلسل رجلاً عراقياً يرفض مساعدة الفتيات الكويتيات بعد أن سرقت نقودهن ويبصق عليهن بدلا من نجدتهن، ما اعتبره عراقيون تشويهاً لصورتهم.

منتقدون

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي و تبادل العراقيون والكويتيون الاتهامات إذ ألقى كل منهم التهمة على الآخر في تشويه صورة الآخر في الأعمال الدرامية.

واتهمت مغردة الدراما الكويتية بأنها دائماً ما بتصور العرب كخدم.

وقال مغرد آخر إن العراقيين يتميزون بإهتمامهم بالعلم فهم إما أطباء أو مهندسين وأساتذة وباحثين

تمارا الكرازجي أعربت عن حزنها من ما وصفته بنتائج كراهية الحكومات والذي تدفع نتائجه الشعوب وهي مستمرة مثل تصوير العراقيات بشكل سيء كما ظهر في المسلسل

سارة القرشي تساءلت عن وجود خادمات عربيات من الأصل في تلك الفترة في لندن مشككة في أحداث المسلسل

مدافعون

في المقابل دافع مغردون عن مؤلفة العمل مؤكدين أنها ممنوعة من الكتابة في الكويت والعمل من إنتاج قناة سعودية بحسب زعمهم

فيما لفتت مغردة إلى أنه إذا كانت هناك إساءة في المسلسل للعراقيين فلينتقدوا صناع العمل بدلا من انتقاد الشعب الخليجي

جاسم أحمد أمين تساءل عن سبب الهجوم على الكويت لافتاً إلى أن الإنتاج سعودي والمخرج مصري والممثلون من جنسيات مختلفة

هبة مشاري حمادة: