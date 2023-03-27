الأهلي والهلال: لماذا حذر النادي السوداني من "أجواء كراهية وعنصرية" قبيل مباراته أمام الفريق المصري في دوري أبطال إفريقيا؟

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، AlHilal Twitter offical account التعليق على الصورة، قدمت إدارة نادي الهلال السوداني مقترحات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن استاد القاهرة الدولي وجماهير النادي الأهلي المصري.

تناقل مستخدمو مواقع التواصل في عدة دول عربية بيانا أصدرته إدارة نادي الهلال السوداني وخاطبت فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال حسن علي عيسى، الأمين العام للنادي السوداني، إن البيان يحوي مقترحات للتعامل مع الجماهير، في المباراة المرتقبة مع مضيفه الأهلي المصري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما تضمن بيان الهلال تحذيرا من "أجواء خطاب الكراهية والعنصرية"، واعتراضا على ما وصفه بـ"تجاهل الاتحاد الإفريقي لخطابات النادي السابقة".

ويتزامن البيان مع تنامي الخطاب الإعلامي الحماسي قبل مباراة الفريقين المرتقبة في الأول من أبريل / نيسان القادم، ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، خاصة وأن الأهلي بات الممثل الوحيد لمصر في البطولة بعد خروج نادي الزمالك.

مقترحات الهلال

وقد ذكر البيان الصادر عن الهلال أن "الجو بات مشحوناً بخطاب الكراهية والعنصرية من جانب النادي المصري" على حسب تعبيره.

وطالب النادي السوداني الاتحاد القاري "بتحمل مسؤولياته، خصوصاً بعد تجاهله لخطابات الهلال، بالتزامن مع استجابته لكافة طلبات الأهلي" على حد وصفه، كما حذر من "وقوع حادثة بورسعيد جديدة".

وقدم الهلال ثلاثة مقترحات للتعامل مع الجمهور، سعياً للوصول إلى التهدئة:

اللعب دون جماهير

تحديد عدد الحضور،

(في حال السماح بفتح كامل السعة الاستيعابية للملعب) أن تخصص نسبة خمسة في المئة من المقاعد لمشجعي الهلال، "في أفضل مناطق الاستاد أمناً وحراسة".

استعدادات الهلال السوداني

كما نشر فريق الهلال السوداني عبر حسابه على تويتر صورا لاستعدادات الفريق قبل المباراة المرتقبة.

واعتبر مشجعون للهلال أن الفريق "يمتلك مقومات فنية تؤهله للفوز على مضيفه الأهلي"، وتفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة فريقهم.

الجماهير وتذاكر استاد القاهرة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مشجعو كرة القدم في مصر يدعون لفتح ملعب القاهرة بالسعة الكاملة لمساندة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن طرح تذاكر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني السبت المقبل، عن نفاد التذاكر بعد أقل من 8 ساعات من طرحها للجماهير.

كما نشر النادي الأهلي المصري تفاصيل تنظيمية عن بوابات استاد القاهرة المخصصة لدخول جماهيره وفق درجاتها ومواعيد فتحها وغلقها.

ونشر النادي الأهلي أيضا لقطات من استعدادً فريقه لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان النادي المصري أن وزارة الداخلية المصرية قد سمحت على حضور 50 ألف مشجع في مباراة الهلال السوداني.

"حق الجمهور في مساندة فريقه"

وكان مشجعون للنادي الأهلي المصري قد وجهوا دعوات عبر مواقع التواصل تطالب بفتح أبواب استاد القاهرة للجمهور وتشير إلى "حق الجمهور في مساندة فريقه"، وإلى الدور الذي يلعبه الجمهور في مؤازرة الفريق وتشجيعه ومساعدته على الفوز في مبارياته.

"مباراة مصيرية"

يتصدر فريق صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 نقطة، ويليه الهلال السوداني برصيد 10 نقاط، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ويحتاج نادي الأهلي للفوز بنتيجة إيجابية في لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني، لضمان التأهل إلى ربع النهائي في البطولة الإفريقية.

ووصف مغردون مصريون المباراة المرتقبة آخر هذا الشهر بـ"المصيرية" وأشاروا عبر تغريداتهم إلى أن "الأهلي هو الممثل الوحيد الباقي لمصر في دوري أبطال إفريقيا".

"مجزرة بورسعيد"

وكانت السلطات المصرية قد حظرت حضور الجماهير مباريات الدوري المصري منذ فبراير/شباط 2012، عقب وفاة 74 مشجعاً من جمهور النادي الأهلي بعد أحداث شغب في ملعب بورسعيد، أثناء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والمعروفة إعلاميا بـ"بمجزرة بورسعيد".