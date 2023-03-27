رسالة الإمام: مسلسل مصري يتناول قصة الإمام الشافعي يثير جدلا في مصر .

قبل 41 دقيقة

تعرضت العديد من المسلسلات الرمضانية للنقد والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد أخطاء تاريخية وصفها كثيرون بالكارثية.

ومن ضمن تلك المسلسلات "رسالة الإمام" الذي يتناول السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي أحد أشهر علماء الفقه والتفسير والتي قضاها في مصر.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، حمزة العيلي، خالد أنور، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، فرح بسيسو، محمد العمروسي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.

ويذكر أن مسلسل "رسالة الإمام" كان يحمل اسم الإمام الشافعي، وتم استبداله وتغييره إلى رسالة الإمام حسب طلب الأزهر.

وأثار مسلسل "رسالة الإمام" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

وطال العمل الدرامي التاريخي انتقاداتٍ حادة بعد عرض أولى حلقاته، لما تضمّنه من معلومات خاطئة وغير صحيحة في حياة الإمام الشافعي، على حد قول متابعين.

فقال أشرف حسن في سلسلة من التغريدات : "في مسلسل رسالة الإمام‬⁩ بنشوف حوار في قصر الخليفة العباسي، اللي مفترض يكون المأمون، مع الإمام الشافعي سنة 198 هـ، وبيتكلموا فيه عن "خلق القرآن".

ويضيف: "حقيقة 1: الخليفة المأمون دخل بغداد سنة 204 هـ، رغم توليه الخلافة سنة 198".

ويتابع أشرف: "حقيقة 2: الخليفة المأمون اعتنق القول بـ "خلق القرآن" سنة 212 هـ، وبعدها بدأ ما عرف بـ"فتنة خلق القرآن" أو "المحنة"

وختم بالقول: "حقيقة 3: الإمام الشافعي توفي سنة 204 هـ في مصر، والإمام الشافعي ما قابلش المأمون".

وانتقد ناشطون تحدث شخصيات العمل باللغتين الفصحى والعامية.

فقال أبرهم: "انا عارف إن اللهجة المصرية العامية كانت دارجة في مصر بشكل عام وفي الفسطاط بشكل خاص في الفترة الزمنية اللي بتدور فيها احداث مسلسل "رسالة الإمام" بس يعني الواحد قاعد بيتفرج على مسلسل احداثه بتدور في العصر العباسي ليه كل شويه الاقي اتنين طالعين يرطوا بالمصري، ليه الفصلان ده".

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وردا على سؤال عن لغة المصربين زمن الإمام الشافعي‬⁩ وتحديدا لهجة الإمام البويطي صاحب الشافعي.

قال الكاتب والمتخصص في التاريخ القديم، محمود سالم الجندي "كان في مصر مجموعتين من اللغات لا ثالث لهما ليس من بينها ما يعرف اليوم (باللهجة أو العامية المصرية)".

وأضاف: "المجموعة الأولى هي اللغة العربية الصرفة أو ما يطلق عليها "العربية الفصحى" وكانت منتشرة في المناطق التي سكنتها القبائل العربية بعد الفتح مثل بلبيس وغيرها من مدن وقري الدلتا وكذا بعض المناطق في الصعيد، وأهمها الفسطاط حاضرة القطر المصري وأخواتها. وفي هذه المناطق تكلم الناس كما قلنا بلغة القرآن وبشكل أصيل دون شوائب".

وتابع الجندي: "وأما المجموعة الثانية من اللغات فهي اليونانية واللاتينية، لغات الدول السابقة على الفتح والتي انتشرت في المدن الاغريقية في مصر مثل الإسكندرية في الشمال وبطلمية في الجنوب. وكانت لغة الاقباط والتي مزجوها ببعض المفردات المصرية القديمة. ثم بقايا لغات ولهجات مصرية قديمة كان يتكلم بها المصريون والذين عاشوا في قري ونجوع واقاليم مصر بعيدا عن مدن الاقباط النصارى ومدن العرب المسلمين".

وبالحديث عن اللهجة العامية قال محمود: "اما اللهجة او العامية المصرية فلم تبدأ في الظهور والانتشار الا بعد فترة طويلة من الفتح الإسلامي لمصر خاصة مع انتشار الإسلام فيها عام 400 هجريا ونحن هنا نتحدث عن بعد الفتح بأقل من 180 عام فقط.. وبعد قيام الدولة العباسية بأقل من 90 سنة فقط.. لم يكن قد وصل بعد إلى مصر الاعاجم من المسلمين سواء الأتراك او الأكراد او غيرهم بلغتهم العربية المكسرة والتي كانت بالاندماج مع لهجات السكان في مصر من أهم عوامل ظهور اللهجة او العامية المصرية".

وأضاف: "‏واستمر الناس في مصر لا يتكلمون الا الفصحى او اليونانية واللاتينية او بقايا لغات ولهجات مصرية قديمة لما بعد موت الإمام الشافعي حتى أن المأمون لما جاء الي مصر من أشهر ما يروي عنه انه كان يمشي في الأسواق بصحبته المترجمين وكذا كان يستقبل الاعيان ومعه اكثر من مترجم".

وختم بالقول: "والامام البويطي صاحب الشافعي كان يتكلم العربية الفصحى فهو من قبيلة قرشية استقرت في صعيد مصر وأهم مناطقها بويط التي ولد فيها الإمام ابو يعقوب يوسف بن يحيي القرشي فلقب بها فيقال البويطي".

وتناقل مغردون أقول الإمام الشافعي كما جاءت في سرد أحدث القصة.

من ضمن هؤلاء الفنان خالد النبوي الذي قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: "يا آل بيت رسول الله حبكم، فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم، من لم يصل عليكم لا صلاة له. ‏محمد بن إدريس الشافعي".

وفي المقابل انتقد عمرو عبد الهادي ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه من أقول الإمام الشافعي فقال: "كنت فين يا خشب لما كنا نجارين، رسائل الامام، الي بيحصل في مسلسل الامام الشافعي‬ ده مقصود لانهم عارفين ان الشعب المصري أستاذ في النقل بعد فتره هتلاقي الناس في الشارع بتقول مقولات المسلسل على انها كلام الامام الشافعي ومع الوقت تبقى حقيقه منقولة عنه لا تستطيع نفيها".

ومن جهة ثانية دافع كثيرون عن المسلسل، معبرين عن اعجابهم لعودة المسلسلات التاريخية والدينية مرة أخرى بعد توقف دام سنوات.

فقال حسن: "مسلسل جميل في أولى حلقاته، يعود بالأذهان لجمال المسلسلات التاريخية و قيمتها العظيمة الهادفة".

عبر آخر عن إعجابه بالمسلسل، كاتبا: "المسلسل يستحق المشاهدة جاء بعد غياب كبير عن إنتاج الأعمال الدرامية الدينية والتاريخية في رمضان.. اتقان مبهر للغة العربية الفصحى تمثيل راقي إخراج واعي ومتقن صورة بصرية مبهرة عمل فني متكامل".

وقارن آخرون بين مسلسل الإمام الشافعي ومسلسل الإمام أحمد بن حنبل.