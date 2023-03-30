خالد بن محمد بن زايد: كيف تفاعل المغردون مع قرار تعيين رئيس الإمارات نجله ولياً للعهد في أبو ظبي؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بأخبار تعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبو ظبي، وتصدر اسمه موقع التدوينات القصيرة تويتر على مدى اليومين الماضيين.

يأتي هذا بعد أعلنت وكالة أنباء الإمارات إصدار رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين أكبر أبنائه، الشيخ خالد، ولياً للعهد في إمارة أبو ظبي وتعيين إخوته في مناصب عليا أخرى.

كما شملت التعيينات، التي تعد الأبرز في عهد محمد بن زايد منذ تسلمه منصبه في أيار/مايو 2022، تعيين الشيخ محمد شقيقه منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة، جنباً إلى جنب مع نائب الرئيس الحالي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وتعيين شقيقيه الشيخ طحنون والشيخ هزّاع نائبين لحاكم الإمارة.

احتفاء ومباركات

وقد توالت ردود الفعل حيال هذه التعيينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان أغلبها إيجابي.

وشملت تهاني من رؤساء دول، كالرئيس التركي وأمير قطر، وأولياء عهد إمارات أخرى في البلاد، إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"#البطانة_الصالحة"

كما انتشر وسم # البطانة_الصالحة عبر مواقع التواصل، وأشاد عبره مغردون بالشيخ خالد واستفتحوا خيراً بتعيينه ولياً للعهد في أبو ظبي.

"صراع على السلطة"

راجت، خلال الشهور الماضية، الكثير من التكهنات بإمكانية تعيين الشيخ خالد ولياً لعهد أبوظبي، خاصة في ظل ظهوره البارز في العديد من اللقاءات السياسية.

وعلى الرغم من أن تعيينه كان متوقعاً، إلا أن كثيرين اعتبروا أن القرارات الأخيرة تعزز من تمركز السلطة في أبو ظبي، وأنها تعكس توجهاً في معظم دول الخليج نحو تقديم الأبناء على الإخوة فيما يتعلق بمسألة الخلافة.

ولذا فقد انتقد البعض تعيين الشيخ محمد بن زايد لنجله الأكبر ولياً للعهد في إمارة أبو ظبي ووصفوه بأنه "إقصاء" لإخوته، بينما حذر آخرون من أن هذه الخطوة تنذر بأن "الخليج سيدمر نفسه بالطمع والصراعات على السلطة".

حساب "دبلوماسي قديم" قال في تغريدة: "محمد بن زايد يحسمها لابنه خالد بن محمد بن زايد ويُبعد إخوته عن الحكم".

كما حذر "محمد أبو الفتون" من أن "الخليج سيدمر نفسه بالطمع و الصراعات على السلطة".

بينما وصف حسب "زيدسن" هذه التعيينات في تغريدة بأنها "تسوية تاريخية بعد تصفيات مونديالية"، وأضاف: "رحم الله شهداء الإمارات الشيخ خليفه والشيخ سلطان والشيخ ناصر والشيخ أحمد بن زايد، وتعازينا للشيخ سلطان القاسمي بشهدائه في هذه المناسبة وعند الله ستجتمع الخصوم".

وقال حساب يحمل اسم "خالد" في تغريدة: "محمد بن زايد بعد صراع طويل مع إخوانه على منصب ولاية العهد، وخلافا لوصية أبيه الشيخ زايد، يفرض ابنه خالد وليا للعهد ويهدي إخوانه مناصب نيابية".